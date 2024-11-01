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Sistemas reacondicionados – Ultrasonidos

Nuestros sistemas de Ultrasonido Diamond Select fueron cuidadosamente seleccionados, reacondicionados, actualizados y su calidad fue comprobada. Además, cuentan con soporte integral a lo largo de toda su vida útil por parte de nuestra organización de servicio al cliente.

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Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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