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Nuestros sistemas de Ultrasonido Diamond Select fueron cuidadosamente seleccionados, reacondicionados, actualizados y su calidad fue comprobada. Además, cuentan con soporte integral a lo largo de toda su vida útil por parte de nuestra organización de servicio al cliente.
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