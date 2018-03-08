Buscar términos

    Resumen de funciones

    QD-OLED Care

    Los monitores Philips Evnia están equipados con algunas de las mejores herramientas de software para evitar el quemado y mantener el buen estado de su monitor. El principal problema que preocupa a todo el mundo en lo que respecta a los paneles QD-OLED es el riesgo de quemado. Si se cuidan adecuadamente, el riesgo de quemado en los paneles QD-OLED se reducirá considerablemente.

    Protección de múltiples logotipos

    Detecta y atenúa los logotipos estáticos en pantalla.


    Ayuda a prevenir el desgaste del logotipo, especialmente en situaciones en las que los logotipos permanecen en una posición fija durante largos periodos de tiempo.

    Detección automática


    Reconoce múltiples logotipos simultáneamente.

    Niveles de reducción de luminosidad


    Nivel 1: reducción del brillo en un 10 %

    Nivel 2: reducción del brillo en un 20 %

     

    Esto garantiza un impacto mínimo en la experiencia visual general, al tiempo que protege las zonas sensibles de la pantalla.

    Atenuador de límites

     

    Reduce la  luminosidad en áreas donde hay una diferencia significativa entre las secciones claras y oscuras, como las barras negras superiores e inferiores (letterbox) o las barras laterales (pillar box). También es común en la reproducción de películas o en el uso de múltiples ventanas/múltiples fuentes.

    Atenuador de la barra de tareas

     
    Identifica las barras de tareas estáticas y las atenúa para proteger el panel.




    Detecta barras de tareas estáticas (por ejemplo, la barra de tareas de Windows) que permanecen visibles durante largos periodos de tiempo. Reduce la  luminosidad en estas áreas para evitar la retención de imagen. Ideal para usuarios que trabajan o juegan con elementos de interfaz de usuario estáticos que se muestran con frecuencia.

    Protección térmica

     
     
    Gestiona de forma proactiva la temperatura del panel reduciendo la luminosidad cuando la temperatura aumenta. Ayuda a mantener la temperatura del monitor por debajo de los 60 °C, lo que garantiza una mayor longevidad y un rendimiento estable, especialmente durante sesiones de juego intensas.

    Cómo funciona:

    • Si la temperatura supera los 60 °C, reduce automáticamente la salida de luminosidad.
    • Gestiona de forma proactiva la temperatura del panel reduciendo la luminosidad cuando la temperatura aumenta.
    • Ayuda a mantener la temperatura del monitor por debajo de los 60 °C, lo que garantiza una mayor durabilidad y un rendimiento estable, especialmente durante sesiones de juego intensas.s.

     

    Esta función equilibra el rendimiento y la seguridad del panel sin intervención del usuario.

