QD-OLED Care

Buscar términos
Carrito de la compra
No hay ningún artículo en el carrito de la compra.
Ayuda a prevenir el desgaste del logotipo, especialmente en situaciones en las que los logotipos permanecen en una posición fija durante largos periodos de tiempo.
Reconoce múltiples logotipos simultáneamente.
Nivel 2: reducción del brillo en un 20 % Esto garantiza un impacto mínimo en la experiencia visual general, al tiempo que protege las zonas sensibles de la pantalla.
Nivel 1: reducción del brillo en un 10 %
Nivel 2: reducción del brillo en un 20 %
Esto garantiza un impacto mínimo en la experiencia visual general, al tiempo que protege las zonas sensibles de la pantalla.
Reduce la luminosidad en áreas donde hay una diferencia significativa entre las secciones claras y oscuras, como las barras negras superiores e inferiores (letterbox) o las barras laterales (pillar box). También es común en la reproducción de películas o en el uso de múltiples ventanas/múltiples fuentes.
Reduce la luminosidad en áreas donde hay una diferencia significativa entre las secciones claras y oscuras, como las barras negras superiores e inferiores (letterbox) o las barras laterales (pillar box). También es común en la reproducción de películas o en el uso de múltiples ventanas/múltiples fuentes.
Detecta barras de tareas estáticas (por ejemplo, la barra de tareas de Windows) que permanecen visibles durante largos periodos de tiempo. Reduce la luminosidad en estas áreas para evitar la retención de imagen. Ideal para usuarios que trabajan o juegan con elementos de interfaz de usuario estáticos que se muestran con frecuencia.
Esta función equilibra el rendimiento y la seguridad del panel sin intervención del usuario.
Esta función equilibra el rendimiento y la seguridad del panel sin intervención del usuario.
Gaming Monitor
Monitor para juegos QD OLED
27M2N8500/00
Curved Gaming Monitor
Monitor para juegos QD OLED
34M2C6500/00
Gaming Monitor
Monitor para juegos QD OLED
49M2C8900/00
Curved Gaming Monitor
Monitor para juegos QD OLED
34M2C8600/00
Gaming Monitor
Monitor para juegos QD OLED
49M2C8900L/00
4K UHD gaming monitor
Monitor para juegos QD OLED
32M2N8900/00
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.