QD-OLED Care

Los monitores Philips Evnia están equipados con algunas de las mejores herramientas de software para evitar el quemado y mantener el buen estado de su monitor. El principal problema que preocupa a todo el mundo en lo que respecta a los paneles QD-OLED es el riesgo de quemado. Si se cuidan adecuadamente, el riesgo de quemado en los paneles QD-OLED se reducirá considerablemente.