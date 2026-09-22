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Si desea saber si puede utilizar agua tibia, agua destilada o limpiador de suelos con el aspirador AquaTrio, identifique en esta imagen su modelo y consulte la información que aparece a continuación.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
Cuándo cambiar los cepillos del aspirador AquaTrio
¿Puedo utilizar agua tibia, agua destilada o limpiador de suelos con el aspirador Philips AquaTrio?
¿Cómo monto mi aspirador Philips AquaTrio?
¿Son los accesorios de mi aspirador Philips compatibles con otros modelos?
¿Cuánto tiempo debo cargar el aspirador sin cable Philips?