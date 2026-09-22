¿Puedo utilizar agua tibia, agua destilada o limpiador de suelos con el aspirador Philips AquaTrio?

Puede utilizar un limpiador de suelos líquido sin espuma y agua caliente hasta a 50 °C para el aparato en húmedo Philips AquaTrio serie 9000. El AquaTrio ofrece un buen rendimiento con agua caliente, tibia o fría.



La varilla húmeda no funciona correctamente solo con agua destilada. Si prefiere usar agua destilada, añada siempre un poco de agua del grifo o limpiador de suelos líquido transparente (sin espuma). El Philips AquaTrio sin cable se ha diseñado para que funcione perfectamente con agua del grifo.

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Añadir limpiador de suelos líquido al depósito de agua limpia

En primer lugar, añada 10 ml de limpiador de suelos Philips al depósito de agua limpia. A continuación, llene el depósito de agua limpia con agua del grifo hasta la indicación MAX. Se recomienda utilizar el limpiador de suelos original de Philips (XV1792/01) con un líquido que forme poca espuma que pueda diluirse en agua. Si utiliza cualquier otro limpiador de suelos líquido sin espuma, añada un máximo de 10 ml al depósito de agua limpia (consulte la imagen a).



Nota: Philips solo ha probado este aparato con el limpiador de suelos Philips XV1792. Otros detergentes pueden provocar un exceso de espuma, lo que reduce el rendimiento y puede afectar al correcto funcionamiento del aparato.



Añadir agua caliente al depósito de agua limpia

Puede añadir agua caliente hasta a 50 °C o agua fría en el depósito de agua (consulte la imagen b)

