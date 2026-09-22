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Asistencia de Philips

¿Puedo utilizar agua tibia, agua destilada o limpiador de suelos con el aspirador Philips AquaTrio?

Si desea saber si puede utilizar agua tibia, agua destilada o limpiador de suelos con el aspirador AquaTrio, identifique en esta imagen su modelo y consulte la información que aparece a continuación.

¿Puedo utilizar agua tibia, agua destilada o limpiador de suelos con el aspirador Philips AquaTrio?

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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