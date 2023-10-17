Para mantener la afeitadora Philips limpia y en buen estado de funcionamiento, deberá sustituir el cartucho del sistema de limpieza con regularidad. En este artículo de preguntas más frecuentes, puede averiguar cómo y cuándo cambiar el cartucho de Philips Quick Clean Pod (se muestra a la derecha) y SmartClean (se muestra a la izquierda). Nota: Un sistema de limpieza automático no sustituye una limpieza manual a fondo. Philips recomienda limpiar a fondo la afeitadora al menos una vez al mes. Para obtener más información, consulte el manual del usuario.

Hay varios factores que pueden influir en la rapidez con la que se agota el líquido limpiador. Entre ellos se incluyen la frecuencia de limpieza, la temperatura y otros factores ambientales que hacen que el líquido se evapore.Cuando sea necesario sustituir el cartucho de Quick Clean Pod, la ventana pequeña (que se muestra en la siguiente ilustración) cambiará de color.En la siguiente tabla se proporciona una guía aproximada de cuántos ciclos de limpieza obtendrá de cada cartucho y con qué frecuencia tendrá que sustituirlo, en función de la frecuencia con la que utilice el sistema Quick Clean Pod.

Cuándo sustituir el cartucho de SmartClean

Hay varios factores que pueden influir en la rapidez con la que se agota el líquido limpiador. Entre ellos se incluyen la frecuencia de limpieza, la temperatura y otros factores ambientales que hacen que el líquido se evapore.



Cuando sea necesario sustituir el cartucho de SmartClean, comenzará a parpadear un símbolo naranja con dos flechas en el sistema de limpieza.