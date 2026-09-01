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Descatalogado
11067XUWX2
Más brillante y elegante
Para disfrutar de una conducción segura y moderna, pásate a las brillantes luces de marcha atrás Philips X-tremeUltinon LED gen2 T16 [~W16W]. Son potentes, precisas y elegantes por lo que puedes señalizar con seguridad y estilo.
LED-T16 [~W16W]
Cantidad de focos: 2
Efecto de luz diurna de 12 V, 6000 K
Sistema automotor avanzado
Señalizar el movimiento que vas a hacer con tu vehículo es fundamental para tu seguridad. Para evitar colisiones, los demás deben saber lo que vas a hacer. Y cuando el mal tiempo reduce la visibilidad, la necesidad de una señalización brillante y vibrante es incluso más importante. Las luces de señalización X-tremeUltinon LED gen2 de Philips te ofrecen un brillante efecto de luz diurna y hasta 6000K para marcha atrás y luces de posición. Con colores más intensos para aplicaciones de cambio de sentido y frenado, LED de encendido instantáneo y la luz uniforme y bien dirigida, los otros conductores tendrán más tiempo para reaccionar a tus movimientos.
Aunque el objetivo principal de la iluminación exterior es ayudarte a ver y a que te vean, no hay motivo para dejar de lado un buen aspecto. Si buscás mejorar tu estilo sin tener que comprar otro auto, reemplazá la iluminación exterior con luces LED que son una forma inteligente de invertir tu dinero. Mejorá la iluminación exterior de tu auto con luces de freno rojas intensas, señalización de viraje ámbar vibrante, y luces de posición y marcha atrás blancas brillantes. Tu automóvil expresa quien sos, mostrá tu estilo con las luces LED de señalización exterior de Philips.
Cuando da marcha atrás, su visión es limitada, ya que está sentado y no puede ver a todos los ángulos a la vez. Por otro lado, dar marcha atrás en la oscuridad es incluso más peligroso, y es común que se produzcan accidentes en esta situación. Las luces de marcha atrás LED de Philips proporcionan un potente efecto de luz diurna y hasta 6000 K que iluminan mejor el área detrás de su auto. Cuanto más puede ver, más seguro estará.
Opiniones
Es tu responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.