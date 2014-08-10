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Descatalogado
Cambia de estilo con la luz
ColorVision añade un toque de color a la óptica de tu automóvil en azul, verde, amarillo o morado. Estas innovadoras bombillas de colores para automóviles tienen la certificación de legalidad en carretera, por lo que puedes personalizar tu viaje mientras se proyecta una luz blanca segura.
Tipo de lámpara: H4
Pack de: 2
12 V, 60/55 W
Gracias al revestimiento especial de las lámparas, Philips ColorVision añade un toque de color que cumple con las normativas europeas. Podés personalizar tu viaje mientras se proyecta una segura luz blanca.
Para descubrir cuál lámpara Philips ColorVision se adapta a tu automóvil, visita www.philips.com/automotive
Philips ColorVision te permite añadir un toque de color personalizado a la óptica de tu automóvil. Elige entre azul, verde, amarillo o morado, y personaliza tu viaje.
4.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
franske54
10/08/2014
Nederland
heel apart produkt voor optimale veiligheid
heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
MINIpoisonivy
16/07/2014
Nederland
De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen
We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp