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Descatalogado

ColorVisionBombilla para faros delanteros verde

12342CVPGS2

4

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Cambia de estilo con la luz

ColorVision añade un toque de color a la óptica de tu automóvil en azul, verde, amarillo o morado. Estas innovadoras bombillas de colores para automóviles tienen la certificación de legalidad en carretera, por lo que puedes personalizar tu viaje mientras se proyecta una luz blanca segura.

Ver todos los beneficios

Añade un toque de color

Cambia de estilo con la luz

  • Tipo de lámpara: H4

  • Pack de: 2

  • 12 V, 60/55 W

Una nueva tecnología de revestimiento convierte la luz en un toque de color

Una nueva tecnología de revestimiento convierte la luz en un toque de color

Gracias al revestimiento especial de las lámparas, Philips ColorVision añade un toque de color que cumple con las normativas europeas. Podés personalizar tu viaje mientras se proyecta una segura luz blanca.

Disponible en los tipos de lámpara para automóviles más populares: H4 y H7

Disponible en los tipos de lámpara para automóviles más populares: H4 y H7

Para descubrir cuál lámpara Philips ColorVision se adapta a tu automóvil, visita www.philips.com/automotive

Da color a tus luces en azul, verde, amarillo o morado

Da color a tus luces en azul, verde, amarillo o morado

Philips ColorVision te permite añadir un toque de color personalizado a la óptica de tu automóvil. Elige entre azul, verde, amarillo o morado, y personaliza tu viaje.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

10/08/2014

Nederland

Nederland

heel apart produkt voor optimale veiligheid

heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

16/07/2014

Nederland

Nederland

De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen

We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

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