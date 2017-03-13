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Descatalogado
Cambia de estilo con la luz
ColorVision añade un toque de color a la óptica de tu automóvil en azul, verde, amarillo o morado. Estas innovadoras bombillas de colores para automóviles tienen la certificación de legalidad en carretera, por lo que puedes personalizar tu viaje mientras se proyecta una luz blanca segura.
Tipo de lámpara: H4
Pack de: 2
12 V, 60/55 W
Para descubrir cuál lámpara Philips ColorVision se adapta a tu automóvil, visita www.philips.com/automotive
Philips ColorVision te permite añadir un toque de color personalizado a la óptica de tu automóvil. Elige entre azul, verde, amarillo o morado, y personaliza tu viaje.
Las lámparas ColorVision cumplen las normativas de la ECE e incluyen una tarjeta de certificación que demuestra que su uso en carretera está permitido. Guárdala siempre en el automóvil.
3.8
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
StefWV87
13/03/2017
Nederland
Leuk effect, jammer van de korte levensduur
Ik heb deze lampen sinds augustus 2016 en het ziet er heel tof uit, omdat mijn auto ook paars is :-) Helaas nu 6-7 maanden later heeft de eerste lamp het al begeven en (moet helaas) naar de garage om mijn lamp wederom te vervangen. Omdat mijn gril en bumper er een gedeelte af moeten bij het vervangen had ik voor de lampen van Philpis gekozen in de hoop zeker een hele lange poos met mn lampen te doen...
Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Philemon84
08/08/2014
Nederland
Weer even iets anders
Sedert een week of 4 rijd ik met de Philips Colorvision paarse autolampen in een witte Citroen C1. Zoiets verwacht je niet bij een dergelijke auto maar het geeft weer een heel andere look. Goed zichtbaar, ook overdag!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Luna01
21/07/2014
Nederland
Leuke subtiele kleurtint toegevoegd aan je autolichten
De kleur is heel subtiel en daarom zo leuk. Zeker voor kleine auto's een aanrader.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp