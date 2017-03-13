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Descatalogado

ColorVisionBombilla para faros delanteros morada

12342CVPPS2

3.8

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Cambia de estilo con la luz

ColorVision añade un toque de color a la óptica de tu automóvil en azul, verde, amarillo o morado. Estas innovadoras bombillas de colores para automóviles tienen la certificación de legalidad en carretera, por lo que puedes personalizar tu viaje mientras se proyecta una luz blanca segura.

Ver todos los beneficios

Añade un toque de color

Cambia de estilo con la luz

  • Tipo de lámpara: H4

  • Pack de: 2

  • 12 V, 60/55 W

Disponible en los tipos de lámpara para automóviles más populares: H4 y H7

Disponible en los tipos de lámpara para automóviles más populares: H4 y H7

Para descubrir cuál lámpara Philips ColorVision se adapta a tu automóvil, visita www.philips.com/automotive

Da color a tus luces en azul, verde, amarillo o morado

Da color a tus luces en azul, verde, amarillo o morado

Philips ColorVision te permite añadir un toque de color personalizado a la óptica de tu automóvil. Elige entre azul, verde, amarillo o morado, y personaliza tu viaje.

Lámparas de colores para automóviles con certificación de legalidad en carretera

Lámparas de colores para automóviles con certificación de legalidad en carretera

Las lámparas ColorVision cumplen las normativas de la ECE e incluyen una tarjeta de certificación que demuestra que su uso en carretera está permitido. Guárdala siempre en el automóvil.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

5
2
1

13/03/2017

Nederland

Nederland

Leuk effect, jammer van de korte levensduur

Ik heb deze lampen sinds augustus 2016 en het ziet er heel tof uit, omdat mijn auto ook paars is :-) Helaas nu 6-7 maanden later heeft de eerste lamp het al begeven en (moet helaas) naar de garage om mijn lamp wederom te vervangen. Omdat mijn gril en bumper er een gedeelte af moeten bij het vervangen had ik voor de lampen van Philpis gekozen in de hoop zeker een hele lange poos met mn lampen te doen...

Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

08/08/2014

Nederland

Nederland

Weer even iets anders

Sedert een week of 4 rijd ik met de Philips Colorvision paarse autolampen in een witte Citroen C1. Zoiets verwacht je niet bij een dergelijke auto maar het geeft weer een heel andere look. Goed zichtbaar, ook overdag!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

21/07/2014

Nederland

Nederland

Leuke subtiele kleurtint toegevoegd aan je autolichten

De kleur is heel subtiel en daarom zo leuk. Zeker voor kleine auto's een aanrader.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

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