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  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada

Descatalogado

RacingVisionlámpara para luces principales de coche

12972RVS2

2.6
| (8) Reseñas
Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
Las lámparas de coche RacingVision de Philips son la elección perfecta para los apasionados de la conducción. Con un increíble rendimiento de hasta un 150 % más de brillo, podrás reaccionar con mayor rapidez y disfrutar de una experiencia de conducción más segura y emocionante.
Ver todos los beneficios

Lleva la iluminación y la conducción al extremo

Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada

  • Tipo de lámpara: H7

  • Pack de: 2

  • 12 V, 55 W

Podrás ver más lejos y reaccionar con mayor rapidez gracias a hasta un 150% más de brillo

Al conducir de noche, necesitas la mejor visibilidad. Cuanto más lejos puedas ver con claridad, más rápido podrás reaccionar a lo que aparezca en la carretera. Las luces principales RacingVision de Philips mejoran la visibilidad con hasta un 150 % más de brillo. Reconocerás los obstáculos del camino antes que con otras lámparas halógenas menos potentes. Así disfrutarás de un viaje más seguro y agradable.

Una de las lámparas más brillantes, con un rendimiento lumínico excelente

Con luces mejores y más brillantes podrás rendir más en la carretera. Con su geometría de filamento de gran precisión, llenado de gas a alta presión de hasta 13 bares, revestimiento de alta precisión y cristal UV de cuarzo de alta calidad, las luces principales RacingVision de Philips establecen un nuevo estándar en la iluminación para automóviles. Diseñadas para ofrecer rendimiento y visibilidad, estas luces principales permiten disfrutar de una experiencia de conducción más relajada, controlada y divertida.

Luz más brillante para conductores deportivos

Los conductores deportivos esperan más rendimiento de sus coches. Con hasta un 150 % más de brillo en la carretera, las luces principales RacingVision de Philips están homologadas para ofrecerte una experiencia divertida dentro y fuera de esta.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.6

de 4

8

Reseñas

3

25/05/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Helder mooi licht.

De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.

Ventajas

Helder wit licht

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RacingVision 12972RVS2 koplamp auto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RacingVision 12972RVS2 koplamp auto

28/05/2018

Portugal

Portugal

Boa luz

Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis

19/01/2021

France

France

Comprador verificado

Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent

J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer

Ventajas

Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule

Contras

Durée de vie limite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant

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  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.