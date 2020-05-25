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Descatalogado
12972RVS2
Tipo de lámpara: H7
Pack de: 2
12 V, 55 W
Al conducir de noche, necesitas la mejor visibilidad. Cuanto más lejos puedas ver con claridad, más rápido podrás reaccionar a lo que aparezca en la carretera. Las luces principales RacingVision de Philips mejoran la visibilidad con hasta un 150 % más de brillo. Reconocerás los obstáculos del camino antes que con otras lámparas halógenas menos potentes. Así disfrutarás de un viaje más seguro y agradable.
Con luces mejores y más brillantes podrás rendir más en la carretera. Con su geometría de filamento de gran precisión, llenado de gas a alta presión de hasta 13 bares, revestimiento de alta precisión y cristal UV de cuarzo de alta calidad, las luces principales RacingVision de Philips establecen un nuevo estándar en la iluminación para automóviles. Diseñadas para ofrecer rendimiento y visibilidad, estas luces principales permiten disfrutar de una experiencia de conducción más relajada, controlada y divertida.
Los conductores deportivos esperan más rendimiento de sus coches. Con hasta un 150 % más de brillo en la carretera, las luces principales RacingVision de Philips están homologadas para ofrecerte una experiencia divertida dentro y fuera de esta.
2.6
de 4
8
Reseñas
25/05/2020
Nederland
Comprador verificado
Helder mooi licht.
De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.
Ventajas
Helder wit licht
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
AlvesAstra
28/05/2018
Portugal
Boa luz
Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis
Pchelatruite
19/01/2021
France
Comprador verificado
Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent
J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer
Ventajas
Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule
Contras
Durée de vie limite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant