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Descatalogado
17S1AB/00
Panorámico S-line de 17"
1280 x 1024
Formato 5:4
La doble entrada proporciona conectores para entrada de señales VGA analógicas y DVI digitales.
SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, entretenimiento, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con sólo pulsar un botón.
SmartControl II es un software que cuenta con una interfaz gráfica en pantalla fácil de utilizar para guiar al usuario a través del ajuste de la resolución, la calibración del color y otros ajustes de la pantalla, como brillo, contraste, reloj y fase, posición, RGB, puntos blancos y volumen (en los modelos que incluyen altavoces).
Opiniones