Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos
Es un gusto usar esta pantalla tan delgada y atractiva. Las funciones esenciales como SmartContrast que garantizan imágenes ricas y brillantes o los altavoces estéreos que mejoran la experiencia multimedia la convierten en una opción óptima.
V-Line
47 cm (18,5")
Si querés que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast podés aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.
4.1
de 4
15
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
MUSU123
27/02/2013
United Kingdom
Great design & performance in cheap
This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 196V3LAB LED monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 196V3LAB LED monitor
Stodo
17/11/2018
Deutschland
Klasse Monitor
Toller Monitor, Lautsprecher könnten besser sein. Nicht für Spiele oder Musik, normale Anwendungen reichen sie aber.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V3LAB LED monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V3LAB LED monitor
leparadisd
11/09/2012
France
A good purchase
Excelent performance, bright clear screen. Simple to set up to the computer. Only small problem I have found the Power cable connection at the back of the screen is not a very good fit. It really needs a much better power cable socket and plug.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 196V3LAB Moniteur LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 196V3LAB Moniteur LED