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Monitor LED

196V3LAB/00

4.1

| (15) Reseñas | 87% ha recomendado este producto

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

Es un gusto usar esta pantalla tan delgada y atractiva. Las funciones esenciales como SmartContrast que garantizan imágenes ricas y brillantes o los altavoces estéreos que mejoran la experiencia multimedia la convierten en una opción óptima.

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Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

  • V-Line

  • 47 cm (18,5")

Diseño compacto que se adapta a cualquier estilo de vida

SmartContrast 10000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

Si querés que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast podés aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.

Estético diseño delgado y brillante

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.1

de 4

15

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

3

27/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great design & performance in cheap

This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 196V3LAB LED monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 196V3LAB LED monitor

17/11/2018

Deutschland

Deutschland

Klasse Monitor

Toller Monitor, Lautsprecher könnten besser sein. Nicht für Spiele oder Musik, normale Anwendungen reichen sie aber.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V3LAB LED monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V3LAB LED monitor

11/09/2012

France

France

A good purchase

Excelent performance, bright clear screen. Simple to set up to the computer. Only small problem I have found the Power cable connection at the back of the screen is not a very good fit. It really needs a much better power cable socket and plug.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 196V3LAB Moniteur LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 196V3LAB Moniteur LED

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