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Descatalogado
220B4LPYCB/00
B Line
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80 % y prolongando la vida del monitor.
DisplayPort es una conexión digital del PC al monitor sin ninguna conversión. Con mayores capacidades que el estándar DVI, es totalmente capaz de soportar hasta 15 metros de cables y una transferencia de 10,8 Gbps por segundo. Con este alto rendimiento y sin retraso, consigues las imágenes y las frecuencias de actualización más rápidas; así DisplayPort es la mejor opción no solo para el uso en una oficina o en casa, sino también para los exigentes juegos y películas, la edición de vídeos y mucho más. También tiene en cuenta la compatibilidad mediante el uso de varios adaptadores.
5.0
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Elko49
28/05/2019
Suisse
erfüllt vollkommen meinen Ansprüchen
Super Bildschirm! Etwas schwache Lautsprecher. Preis Leistung sehrgut!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 220B4LPYCB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 220B4LPYCB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
JimmyJimmy
25/08/2015
Nederland
Comprador verificado
Prima
Graag zou ik hetzelfde scherm een aantal formaten groter hebben
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 241B4LPYCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 241B4LPYCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
webtintin
17/04/2014
Italia
Semplice e funzionale
Il monitor ha un rapporto qualità prezzo imbattibile. Il design è so brio ed elegante adatto a studi ed uffici
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 240B4LPYCB Monitor LCD con PowerSensor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 240B4LPYCB Monitor LCD con PowerSensor