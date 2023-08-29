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E Line
24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)
2560 x 1440 (QHD)
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes Crystal Clear con Quad HD de 2560 x 1440. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de salta densidad y con fuentes con un elevado ancho de banda, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. Tanto si eres un profesional exigente que requiere información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, utilizas aplicaciones con gráficos en 3D o un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te proporcionan imágenes nítidas Crystal Clear.
La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona unos verdes más naturales, unos rojos vivos y unos azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.
4.1
de 4
28
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Monky007
29/08/2023
España
MUY BUEN MONITOR CALIDAD PRECIO
Le doy 5 estrellas, ya que por el precio es muy buen monitor. Es 2k y en 24¨ 2k es sta muy pero que muy bien para conectar tu ordenador sea PC o Mac. Le quitaria 1 estrella y pondria 4 en vez de 5 por el echo de que no incluye un mando para encenderlo, apagar o configurar tu pantalla, pero es que hay que tener en cuenta su precio y + en oferta como lo conseguí yo. Teniendo eso en cuenta aunque no estaría de + pues acepto no venga con mando pero se agradecería. Si tienes por ejemplo como yo un mac mini o un macbook, pero no te puedes permitir lo que vale una pantalla de las de apple y quieres ahorra dinero para por ejemplo comprar otras cosas accesorios, y no te importa que no sea 4 pero quieres calidad, pues esta es una de las mejores opciones, aunque no la única.
Ventajas
Calidad de precio, ya que es 2k y los colores y la pantalla se ven bien. Y tambien mencionar el echo de que casi no tiene marco la pantalla
Contras
No viene con Mando y el soporte no es ajustable ni en altura ni inclinable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 245E1S Monitor LCD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 245E1S Monitor LCD
Ramon 098765
12/09/2021
España
Comprador verificado
Perfecto
Justo lo que quería a un precio razonable, canto fino.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 275E1S Monitor LCD
Sí, recomiendo este producto
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mrdc
28/10/2020
España
Buena calidad y resistencia (por ahora)
Se lo recomiendo a todos los que necesiten un monitor con resolución alta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 245E1S Monitor LCD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 245E1S Monitor LCD
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.