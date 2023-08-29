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Monitor LCD

245E1S/00

4.1
| (28) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Simplemente impresionante
El monitor E Line de 24" ofrece unas imágenes espectaculares y un diseño elegante para realzar tu espacio de trabajo. Disfruta de imágenes Quad HD nítidas y una acción suave gracias a la tecnología AMD FreeSync.
Ver todos los beneficios

Simplemente impresionante

  • E Line

  • 24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Imágenes CrystalClear con Quad HD de 2560 x 1440 píxeles

Imágenes CrystalClear con Quad HD de 2560 x 1440 píxeles

Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes Crystal Clear con Quad HD de 2560 x 1440. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de salta densidad y con fuentes con un elevado ancho de banda, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. Tanto si eres un profesional exigente que requiere información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, utilizas aplicaciones con gráficos en 3D o un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te proporcionan imágenes nítidas Crystal Clear.

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona unos verdes más naturales, unos rojos vivos y unos azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

28

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

29/08/2023

España

España

MUY BUEN MONITOR CALIDAD PRECIO

Le doy 5 estrellas, ya que por el precio es muy buen monitor. Es 2k y en 24¨ 2k es sta muy pero que muy bien para conectar tu ordenador sea PC o Mac. Le quitaria 1 estrella y pondria 4 en vez de 5 por el echo de que no incluye un mando para encenderlo, apagar o configurar tu pantalla, pero es que hay que tener en cuenta su precio y + en oferta como lo conseguí yo. Teniendo eso en cuenta aunque no estaría de + pues acepto no venga con mando pero se agradecería. Si tienes por ejemplo como yo un mac mini o un macbook, pero no te puedes permitir lo que vale una pantalla de las de apple y quieres ahorra dinero para por ejemplo comprar otras cosas accesorios, y no te importa que no sea 4 pero quieres calidad, pues esta es una de las mejores opciones, aunque no la única.

Ventajas

Calidad de precio, ya que es 2k y los colores y la pantalla se ven bien. Y tambien mencionar el echo de que casi no tiene marco la pantalla

Contras

No viene con Mando y el soporte no es ajustable ni en altura ni inclinable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 245E1S Monitor LCD

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Esta reseña se realizó para 245E1S Monitor LCD

12/09/2021

España

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Comprador verificado

Perfecto

Justo lo que quería a un precio razonable, canto fino.

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Esta reseña se realizó para 275E1S Monitor LCD

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28/10/2020

España

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Buena calidad y resistencia (por ahora)

Se lo recomiendo a todos los que necesiten un monitor con resolución alta.

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

  2. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  3. La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.

  4. Área NTSC según CIE1976

  5. Área sRGB según CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

  7. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.