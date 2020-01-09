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Descatalogado

Monitor LCD con Ultra Wide-Color

246E7QDAB/00

4.3

| (26) Reseñas | 92% ha recomendado este producto

Colores realistas vivos

Este brillante monitor ancho con Ultra Wide-Color ofrece colores realistas en un diseño elegante, para ofrecer una imagen renovada en cualquier hogar u oficina.

Ver todos los beneficios

en un diseño elegante

Colores realistas vivos

  • E Line

  • 24 (visible 23,6"/59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona unos verdes más naturales, unos rojos vivos y unos azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

26

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

3

09/01/2020

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Sehr gut

Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 323E7QDAB LCD-Display

Fecha de uso 2018-12-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 323E7QDAB LCD-Display

Fecha de uso 2018-12-09

17/09/2018

Italia

Italia

ottimo per un utilizzo ricreativo

ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 323E7QDAB Display LCD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 323E7QDAB Display LCD

21/02/2018

Italia

Italia

ottimo monitor

prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 323E7QDAB Display LCD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 323E7QDAB Display LCD

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Avisos legales

  1. Esta pantalla de Philips tiene la certificación MHL. No obstante, en caso de que tu dispositivo MHL no se conecte o funcione correctamente, consulta las preguntas más frecuentes de tu dispositivo MHL o directamente al proveedor. Puede que la política del fabricante de tu dispositivo requiera que compres un cable o adaptador MHL específico de su marca para que funcione

  2. Requiere dispositivo móvil opcional con certificación MHL y cable MHL (no incluidos). Consulta la compatibilidad al proveedor de tu dispositivo MHL.

  3. El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la función de carga MHL

  4. Para obtener una lista completa de productos compatibles con MHL consulta www.mhlconsortiun.org

  5. Los cables HDMI varían en función de la región y los modelos.

  6. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,7 %

  8. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.