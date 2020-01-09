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Descatalogado
Colores realistas vivos
Este brillante monitor ancho con Ultra Wide-Color ofrece colores realistas en un diseño elegante, para ofrecer una imagen renovada en cualquier hogar u oficina.
E Line
24 (visible 23,6"/59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona unos verdes más naturales, unos rojos vivos y unos azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
4.3
de 4
26
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Konne
09/01/2020
Deutschland
Comprador verificado
Sehr gut
Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 323E7QDAB LCD-Display
Fecha de uso 2018-12-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 323E7QDAB LCD-Display
Fecha de uso 2018-12-09
ybor
17/09/2018
Italia
ottimo per un utilizzo ricreativo
ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 323E7QDAB Display LCD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 323E7QDAB Display LCD
alkash
21/02/2018
Italia
ottimo monitor
prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 323E7QDAB Display LCD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 323E7QDAB Display LCD
Esta pantalla de Philips tiene la certificación MHL. No obstante, en caso de que tu dispositivo MHL no se conecte o funcione correctamente, consulta las preguntas más frecuentes de tu dispositivo MHL o directamente al proveedor. Puede que la política del fabricante de tu dispositivo requiera que compres un cable o adaptador MHL específico de su marca para que funcione
Requiere dispositivo móvil opcional con certificación MHL y cable MHL (no incluidos). Consulta la compatibilidad al proveedor de tu dispositivo MHL.
El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la función de carga MHL
Para obtener una lista completa de productos compatibles con MHL consulta www.mhlconsortiun.org
Los cables HDMI varían en función de la región y los modelos.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,7 %
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.