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Descatalogado
Color sorprendente, diseño elegante
El monitor Philips E Line ofrece un diseño elegante con un extraordinaria rendimiento de imagen. La pantalla Full HD de borde estrecho con Ultra Wide-Color consigue una imagen realista. Disfruta de una experiencia de visualización superior con un diseño elegante.
E Line
24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
Debido a la manera en que se controla el brillo en las pantallas con retroiluminación LED, algunos usuarios pueden experimentar un parpadeo en la pantalla que causa fatiga visual. La tecnología sin parpadeo de Philips aplica una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo con el fin de ofrecer una visualización más cómoda.
Jugar no debería suponer tener que elegir entre una experiencia interrumpida o fotogramas incompletos. Con el nuevo monitor Philips se acabaron los dilemas. Consigue un rendimiento fluido y sin complicaciones en prácticamente todos los fotogramas gracias a la tecnología AMD FreeSync™, la actualización rápida y fluida o el tiempo de respuesta ultrarrápido.
4.2
de 4
59
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
jcarcelle
15/12/2022
España
Comprador verificado
El equipo funciona magnífico
Funciona muy bien, tiene muy buena visibilidad y no cansa la vista, además tiene muy buen sonido para ser un monitor plano.
Ventajas
Cumple muy correctamente lo que se espera de un monitor de estas características.
Contras
Tarda un poco en encenderse cuando entra en suspensión
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2022-11-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2022-11-15
Dipero
17/03/2022
España
Comprador verificado
Bueno Bonito y barato
Ha superado las expectativas, tenía en mente otra marca, y en iba oferta me ofrecieron este monitor. Muy contento.
Ventajas
Buenos colores, imagen, buen refresco y muy plano
Contras
De momento nooooo hay
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2021-11-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2021-11-17
carraben
05/01/2020
España
Comprador verificado
Me funciona perfectamente.
Lo compre como monitor de mi ordenador de sobremesa, pues el anterior ya tenía sus años y fallaba de cuando en cuando, me decante por este por su apariencia, por el precio y las cualidades que indicaba en la información, desde el principio funciona perfectamente, fácil de manejar y regular, me gusta y espero me dure bastante.
Ventajas
Su calidad y precio
Contras
Por ahora ninguna.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2018-12-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2018-12-05
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.