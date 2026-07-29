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24E1N1100A/01
Serie 1000
24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
Si lo tuyo son los juegos intensos y competitivos, querrás una pantalla sin retardo y con imágenes ultrafluidas. Esta pantalla de Philips actualiza la imagen de la pantalla hasta 120 veces por segundo, mucho más rápido que una pantalla estándar. Una frecuencia de actualización inferior puede hacer que los enemigos parezcan saltar de una zona a otra de la pantalla, lo que los convierte en objetivos difíciles de alcanzar. Con la frecuencia de actualización de 120 Hz, disfrutarás de esas imágenes fundamentales que faltan en la pantalla y que muestran el movimiento de los enemigos con una extrema fluidez, para que puedas apuntarles fácilmente. Con un tiempo de latencia ultrabajo y sin distorsión, esta pantalla de Philips es tu compañera ideal para jugar.
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
4.1
de 4
36
Reseñas
Anton72
29/07/2026
España
Comprador verificado
Calidad.
Se ajusta a lo que ofrece. Excelente calidad para el trabajo cotidiano con prestaciones muy interesantes y útiles.
Esta reseña se realizó para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-07-29
Esta reseña se realizó para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-07-29
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Comprador verificado
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Ventajas
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Contras
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Cobertura DCI-P3 según CIE1976, área sRGB según CIE1931, áreas NTSC y Adobe RGB según CIE1976.
Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
MPRT permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función MPRT está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.
MPRT es un modo optimizado para juegos. Al activar MPRT, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.
Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.