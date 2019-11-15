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Descatalogado
24PFT5603/12
Televisor LED Full HD ultrafino
Disfruta del diseño minimalista de este televisor Philips 5600 blanco. Su formato fino y compacto se adapta a la perfección a tu habitación. Gracias a su calidad de imagen Full HD, este televisor es una opción ideal para todo aquel que busque la simplicidad.
60 cm (24")
Índice de rendimiento de imagen de 200
Full HD
Pixel Plus HD
Sabemos que quieres un televisor pequeño con un diseño tan bueno como su rendimiento. Por eso, nuestro equipo de diseño ha usado un marco sofisticado y elegante de color blanco con revestimiento brillante para conseguir un diseño actual que se adapta a cualquier habitación.
La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.
El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer una gran nitidez y un atractivo contraste. Por eso, tanto si ves la televisión por cable como si reproduces un disco, disfrutarás de imágenes más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.0
de 4
25
Reseñas
ja29
15/11/2019
España
ok
esta bien -
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5600 series 24PFT5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Fecha de uso 2018-11-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5600 series 24PFT5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Fecha de uso 2018-11-15
Dracdeferro
10/11/2018
España
Excelente producto
Muy buen producto a muy buen precio y ecxelentes prestaciones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5600 series 32PFT5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5600 series 32PFT5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Leão
15/08/2018
Portugal
Até ao momento excelente.
Desde a data da sua compra, nada a apontar sobre o produto TV.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5600 series 32PFT5603 Televisor LED Full HD ultra fino
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5600 series 32PFT5603 Televisor LED Full HD ultra fino
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.