ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Energy Label Europe B
    Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Energy Label Europe B
    Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera

Descatalogado

Monitor LCD, retroiluminación LED

273P3LPHES/00

4.7

| (13) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

La innovadora pantalla con PowerSensor ahorra energía

Pantalla LED de la gama profesional 273P3 de Philips ecológica y con certificado EPEAT Gold. Dispone de PowerSensor inteligente que detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo de energía ahorrando hasta un 80 % en las facturas de luz.

Ver todos los beneficios

La innovadora pantalla con PowerSensor ahorra energía

  • P-line

  • 27" (68,6 cm)

PowerSensor garantiza costes reducidos al ahorrar energía

PowerSensor garantiza costes reducidos al ahorrar energía

PowerSensor es un 'sensor de personas' incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80 % y prolongando la vida del monitor.

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

EPEAT Gol garantiza un menor impacto en el medio ambiente

Los monitores de Philips que disponen de la certificación EPEAT GOLD garantizan la protección de la salud humana y del medio ambiente, al tiempo que son más eficientes y garantizan emisiones bajas de gases causantes del efecto invernadero. El programa EPEAT permite a los usuarios evaluar, comparar y seleccionar monitores basándose en 51 criterios medioambientales apoyados por la agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA). La certificación GOLD garantiza que al menos el 30 % del plástico utilizado es plástico reciclado, lo que garantiza la reducción del uso de materiales tóxicos y peligrosos. La certificación EPEAT Gold solo es válida en el sitio donde Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para obtener el estado de registro en tu país.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

13

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

10/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic VFM at this price point

Pleasing appearance. Well built. Comes with all cables necessary for the display of all video formats supported, audio cable and 240v power supply. Image quality super in all circumstances. The ability for changes in the display colour rendering and contrast dependant upon the content is a big technology step at this price point. Lots of other power saving technology included. Excellent VFM performing way above its cost which may explain why this is my third consecutive Philips monitor that I have purchased. The drivers are not included on the enclosed CD. The CD info takes you to a Philips website for registration of warranty and then to get the drivers. However, the driver section did not recognise the monitor model no matter what I tried. Somehow, by luck, I managed to get in through a 'back door'. The instructions for the driver installation were incorrect in as much as they were incomplete. As the drivers are necessary for the high tech features to function I persevered and eventually was able to make the installation. An installation path certainly not for the inexperienced I would suggest. The monitor will of course work in PnP mode but without the advanced features being present.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

DOES WHAT IT SAYS ON BOX

I HAD 27 INCH LCD,BUT CHANGED TO PHILLIPS MAINLY THE LED AS TO POWER USE,ANOTHER IS WAS THE DESIGN TWO TONE SILVER ROUND SCREEN,BLACK EDGE AT BOTTOM. TOUCH CONTROLS JUST BELOW PHILLIPS NAME, YOU COULD PUT IT ANY WHERE IN HOUSE ITS MODERN DESIGN.' LARGE SCREENS ARE THE WAY FORWARD I THINK AND OF COURSE POWER SAVING MY MAIN THING THE NICE COLOURS ALSO PRESENCE DETECTOR AS TO POWER SAVING.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight

14/04/2014

Nederland

Nederland

is een zeer goed product

ben zeer tevreden over het beeld en geluid en de bediening

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273P3LPHES LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273P3LPHES LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. EPEAT Gold es válido solamente si Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para conocer el estado del registro en tu país.