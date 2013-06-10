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Descatalogado
La innovadora pantalla con PowerSensor ahorra energía
Pantalla LED de la gama profesional 273P3 de Philips ecológica y con certificado EPEAT Gold. Dispone de PowerSensor inteligente que detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo de energía ahorrando hasta un 80 % en las facturas de luz.
P-line
27" (68,6 cm)
PowerSensor es un 'sensor de personas' incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80 % y prolongando la vida del monitor.
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
Los monitores de Philips que disponen de la certificación EPEAT GOLD garantizan la protección de la salud humana y del medio ambiente, al tiempo que son más eficientes y garantizan emisiones bajas de gases causantes del efecto invernadero. El programa EPEAT permite a los usuarios evaluar, comparar y seleccionar monitores basándose en 51 criterios medioambientales apoyados por la agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA). La certificación GOLD garantiza que al menos el 30 % del plástico utilizado es plástico reciclado, lo que garantiza la reducción del uso de materiales tóxicos y peligrosos. La certificación EPEAT Gold solo es válida en el sitio donde Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para obtener el estado de registro en tu país.
4.7
de 4
13
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
zuffenhausen
10/06/2013
United Kingdom
Fantastic VFM at this price point
Pleasing appearance. Well built. Comes with all cables necessary for the display of all video formats supported, audio cable and 240v power supply. Image quality super in all circumstances. The ability for changes in the display colour rendering and contrast dependant upon the content is a big technology step at this price point. Lots of other power saving technology included. Excellent VFM performing way above its cost which may explain why this is my third consecutive Philips monitor that I have purchased. The drivers are not included on the enclosed CD. The CD info takes you to a Philips website for registration of warranty and then to get the drivers. However, the driver section did not recognise the monitor model no matter what I tried. Somehow, by luck, I managed to get in through a 'back door'. The instructions for the driver installation were incorrect in as much as they were incomplete. As the drivers are necessary for the high tech features to function I persevered and eventually was able to make the installation. An installation path certainly not for the inexperienced I would suggest. The monitor will of course work in PnP mode but without the advanced features being present.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
BLUESTREAK
02/10/2011
United Kingdom
DOES WHAT IT SAYS ON BOX
I HAD 27 INCH LCD,BUT CHANGED TO PHILLIPS MAINLY THE LED AS TO POWER USE,ANOTHER IS WAS THE DESIGN TWO TONE SILVER ROUND SCREEN,BLACK EDGE AT BOTTOM. TOUCH CONTROLS JUST BELOW PHILLIPS NAME, YOU COULD PUT IT ANY WHERE IN HOUSE ITS MODERN DESIGN.' LARGE SCREENS ARE THE WAY FORWARD I THINK AND OF COURSE POWER SAVING MY MAIN THING THE NICE COLOURS ALSO PRESENCE DETECTOR AS TO POWER SAVING.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
ijsco
14/04/2014
Nederland
is een zeer goed product
ben zeer tevreden over het beeld en geluid en de bediening
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273P3LPHES LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273P3LPHES LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
EPEAT Gold es válido solamente si Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para conocer el estado del registro en tu país.