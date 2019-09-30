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    Imágenes LED fantásticas con colores vivos
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Descatalogado

Monitor LCD con SmartControl Lite

273V5LHAB/00

3.9
| (57) Reseñas
Imágenes LED fantásticas con colores vivos
Disfruta de imágenes LED vivas en esta pantalla grande de Philips. Equipada con HDMI y altavoces estéreo, es una opción fantástica.
Ver todos los beneficios

con altavoces estéreo

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

  • V-Line

  • 27" (68,6 cm)

Tecnología LED para colores intensos

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Altavoces estéreo incorporados para contenido multimedia

Altavoces estéreo incorporados para contenido multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Ajuste sencillo de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

57

Reseñas

30/09/2019

España

España

Comprador verificado

Muy buena visión cromática.

Me recomendó el monitor el dueño de la tienda informática. Es de gran calidad.

Ventajas

Muy buen visionado.

Contras

Al apagar sale un mensage "Atención compruebe la conexión del cable". Comprobado, pero sigue saliendo el mensaje. Como puedo eliminarlo?.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite

21/12/2015

España

España

Ideal para Mac

Con los Mac Mini de 2014 se lleva de maravilla pudiendo ser controlado íntegramente desde el ordenador. Una definición fantástica y colores impresionantes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite

14/04/2014

España

España

fabuloso

Hasta el dia de hoy sin problemas una gozada ,para mi es como sentarme en el cine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246V5LHAB Monitor LCD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246V5LHAB Monitor LCD

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