Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
273V5LHAB/00
V-Line
27" (68,6 cm)
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.
SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.
3.9
de 4
57
Reseñas
DiscoCerrado
30/09/2019
España
Comprador verificado
Muy buena visión cromática.
Me recomendó el monitor el dueño de la tienda informática. Es de gran calidad.
Ventajas
Muy buen visionado.
Contras
Al apagar sale un mensage "Atención compruebe la conexión del cable". Comprobado, pero sigue saliendo el mensaje. Como puedo eliminarlo?.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Davxgon
21/12/2015
España
Ideal para Mac
Con los Mac Mini de 2014 se lleva de maravilla pudiendo ser controlado íntegramente desde el ordenador. Una definición fantástica y colores impresionantes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Lolo
14/04/2014
España
fabuloso
Hasta el dia de hoy sin problemas una gozada ,para mi es como sentarme en el cine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246V5LHAB Monitor LCD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246V5LHAB Monitor LCD
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse