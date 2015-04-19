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  • Energy Label Europe A
    Imágenes vibrantes con la pantalla AH-IPS
  • Imágenes vibrantes con la pantalla AH-IPS
  • Energy Label Europe A
    Imágenes vibrantes con la pantalla AH-IPS
  • Imágenes vibrantes con la pantalla AH-IPS

Descatalogado

Monitor LCD con SmartImage Lite

274E5QHSB/00

4.5
| (6) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Imágenes vibrantes con la pantalla AH-IPS
Esta atractiva pantalla de Philips con bisel ultraestrecho y tecnología AH-IPS proporciona imágenes con colores brillantes y asombrosos. Mobile HD Link te permite replicar la pantalla de tu smartphone.
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con bisel ultraestrecho y MHL

Imágenes vibrantes con la pantalla AH-IPS

  • Bisel ultraestrecho

  • 27" (68,6 cm)

  • MHL

Tecnología MHL para disfrutar de los contenidos del móvil a gran pantalla

Tecnología MHL para disfrutar de los contenidos del móvil a gran pantalla

Mobile High Definition Link (MHL) es una interfaz de audio/vídeo móvil para conectar directamente dispositivos móviles y otros dispositivos portátiles a pantallas de alta definición. Un cable MHL opcional te permite conectar de forma sencilla tu dispositivo móvil compatible con MHL a esta gran pantalla MHL de Philips y ver cómo los vídeos de alta definición cobran vida con sonido totalmente digital. Ahora no solo podrás disfrutar de los juegos, las fotos, las películas o el resto de aplicaciones de tu dispositivo móvil a gran pantalla, sino que podrás cargar el dispositivo al mismo tiempo para que nunca te quedes sin energía a mitad.

La pantalla AH-IPS proporciona unas imágenes asombrosas con amplios ángulos de visualización

La pantalla AH-IPS proporciona unas imágenes asombrosas con amplios ángulos de visualización

La pantalla AH-IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas AH-IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Toque minimalista con bisel ultraestrecho

Al recurrir a lo último en paneles, las nuevas pantallas de Philips presentan un diseño minimalista que limita el espesor del bisel exterior a casi 2,5 mm (0,09"). Junto con la franja negra incorporada de unos 9 mm (0,35"), las dimensiones totales del bisel son reducidas, lo que minimiza significativamente cualquier distracción y maximiza el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el bisel ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 4

6

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

2
1

19/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

PERFECT

I am in love with this monitor! The colors, the definition, the response time and the design. 100% worth the price, thinking about buying a second for a multi monitor set up. this should work well with the narrow bezel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite

29/09/2014

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Uitstekende monitor met een prima prijs/kwaliteitsverhouding

Ik heb de monitor nu een aantal maanden in bezit en ben er erg blij mee. De monitor geeft een mooi beeld met mooie, natuurlijke kleuren wat absoluut niet vermoeiend is voor mijn ogen. Of ik nu bezig ben met een document in Microsoft office, op het Internet surf of een film kijk op mijn PC, het beeld is ten allen tijde mooi scherp en natuurlijk. Ik ben ook erg blij met het formaat van de monitor. In het begin was het even wennen aan de grootte maar eenmaal gewend wil je echt niet meer erug naar een kleiner scherm. Het enige minpuntje wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat als letters heel snel over het scherm gaan (bijvoorbeeld als ik snel door een document scroll) de letters en cijfers soms iets naijlen maar dit effect is meteen verdwenen als je stopt met scrollen. Dit is echt een hele mooie monitor die ik iedereen kan aanraden!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

20/09/2014

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Prima beeldscherm voor bij een PC

Prima beeldscherm; goed voor alle dagelijkse toepassingen op de PC. Ik speel geen games, dus daar kan ik niet op beoordelen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

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Avisos legales

  1. Requiere dispositivo móvil opcional con certificación MHL y cable MHL (no incluidos). Consulta la compatibilidad al proveedor de tu dispositivo MHL.

  2. El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la función de carga MHL

  3. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.