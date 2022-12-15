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Descatalogado
Color sorprendente, inmersión total
Disfruta de una auténtica inmersión con los monitores curvos de Philips. El monitor curvo E Line de 27" ofrece una experiencia realmente envolvente con una increíble calidad de imagen Full HD. Además, la tecnología Ultra Wide-Color ofrece una calidad del color que consigue que las imágenes cobren vida.
E Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Jugar no debería suponer tener que elegir entre una experiencia interrumpida o fotogramas incompletos. Con el nuevo monitor Philips se acabaron los dilemas. Consigue un rendimiento fluido y sin complicaciones en prácticamente todos los fotogramas gracias a la tecnología AMD FreeSync™, la actualización rápida y fluida o el tiempo de respuesta ultrarrápido.
Las nuevas pantallas Philips tienen bordes ultraestrechos que permiten reducir al mínimo las distracciones y maximizar el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el borde ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.
Los estudios han demostrado que, igual que los rayos ultravioleta pueden provocar daños oculares, los rayos de luz azul de onda corta de las pantallas LED pueden provocar daños oculares y, con el tiempo, afectar la visión. Desarrollado para mejorar el bienestar, el ajuste del modo LowBlue de Philips utiliza una tecnología de software inteligente para reducir la dañina luz azul de onda corta.
4.2
de 4
59
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
jcarcelle
15/12/2022
España
Comprador verificado
El equipo funciona magnífico
Funciona muy bien, tiene muy buena visibilidad y no cansa la vista, además tiene muy buen sonido para ser un monitor plano.
Ventajas
Cumple muy correctamente lo que se espera de un monitor de estas características.
Contras
Tarda un poco en encenderse cuando entra en suspensión
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2022-11-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2022-11-15
Dipero
17/03/2022
España
Comprador verificado
Bueno Bonito y barato
Ha superado las expectativas, tenía en mente otra marca, y en iba oferta me ofrecieron este monitor. Muy contento.
Ventajas
Buenos colores, imagen, buen refresco y muy plano
Contras
De momento nooooo hay
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2021-11-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2021-11-17
carraben
05/01/2020
España
Comprador verificado
Me funciona perfectamente.
Lo compre como monitor de mi ordenador de sobremesa, pues el anterior ya tenía sus años y fallaba de cuando en cuando, me decante por este por su apariencia, por el precio y las cualidades que indicaba en la información, desde el principio funciona perfectamente, fácil de manejar y regular, me gusta y espero me dure bastante.
Ventajas
Su calidad y precio
Contras
Por ahora ninguna.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2018-12-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2018-12-05
Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm
La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.