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MonitorMonitor LCD Full HD

27E1N1100A/01

4.1
| (36) Reseñas
Trabaja con estilo
Experimenta la productividad en Full HD. Este monitor está equipado con lo esencial para el lugar de trabajo, como el modo LoweBlue, que protege la vista, tecnología de visión panorámica LED IPS para disfrutar de imágenes de alta calidad y MPRT de 1 ms para ver imágenes nítidas.
Ver todos los beneficios

Trabaja con estilo

  • Serie 1000

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Frecuencias de actualización de 120 Hz para disfrutar de unas imágenes ultrafluidas y brillantes

Frecuencias de actualización de 120 Hz para disfrutar de unas imágenes ultrafluidas y brillantes

Si lo tuyo son los juegos intensos y competitivos, querrás una pantalla sin retardo y con imágenes ultrafluidas. Esta pantalla de Philips actualiza la imagen de la pantalla hasta 120 veces por segundo, mucho más rápido que una pantalla estándar. Una frecuencia de actualización inferior puede hacer que los enemigos parezcan saltar de una zona a otra de la pantalla, lo que los convierte en objetivos difíciles de alcanzar. Con la frecuencia de actualización de 120 Hz, disfrutarás de esas imágenes fundamentales que faltan en la pantalla y que muestran el movimiento de los enemigos con una extrema fluidez, para que puedas apuntarles fácilmente. Con un tiempo de latencia ultrabajo y sin distorsión, esta pantalla de Philips es tu compañera ideal para jugar.

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

36

Reseñas

29/07/2026

España

España

Comprador verificado

Calidad.

Se ajusta a lo que ofrece. Excelente calidad para el trabajo cotidiano con prestaciones muy interesantes y útiles.

Esta reseña se realizó para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-07-29

Esta reseña se realizó para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-07-29

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Ventajas

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Contras

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

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Avisos legales

  1. Cobertura DCI-P3 según CIE1976, área sRGB según CIE1931, área NTSC y área Adobe RGB según CIE1976

  2. Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. MPRT permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función MPRT está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.

  5. MPRT es un modo optimizado para juegos. Al activar MPRT, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.

  6. Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.

  7. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.