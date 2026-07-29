Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
27E1N1100A/01
Trabaja con estilo
Experimenta la productividad en Full HD. Este monitor está equipado con lo esencial para el lugar de trabajo, como el modo LoweBlue, que protege la vista, tecnología de visión panorámica LED IPS para disfrutar de imágenes de alta calidad y MPRT de 1 ms para ver imágenes nítidas.
Serie 1000
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que ofrece ángulos de visión extraanchos de 178/178 grados, lo que permite ver la pantalla desde prácticamente cualquier ángulo. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS ofrecen imágenes extraordinariamente nítidas con colores vivos, por lo que son ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que exigen precisión cromática y un brillo uniforme en todo momento.
La calidad de imagen importa. Las pantallas convencionales ofrecen calidad, pero tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD mejorada de 1920 x 1080. Gracias al nivel de detalle nítido de Full HD, combinado con un brillo elevado, un contraste increíble y colores realistas, disfrutarás de una imagen fiel a la realidad.
Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en un dispositivo de visualización. Según el modelo y el diseño, pueden ser visibles y estar orientados hacia delante, u ocultos y orientados hacia abajo, hacia arriba, hacia atrás, etc.
4.0
de 4
38
Reseñas
Anton72
29/07/2026
España
Comprador verificado
Calidad.
Se ajusta a lo que ofrece. Excelente calidad para el trabajo cotidiano con prestaciones muy interesantes y útiles.
Esta reseña se realizó para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-07-29
Esta reseña se realizó para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-07-29
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Comprador verificado
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Ventajas
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Contras
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-02-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-02-09
Cobertura DCI-P3 según CIE1976, área sRGB según CIE1931, área NTSC y área Adobe RGB según CIE1976
Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
MPRT permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función MPRT está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.
MPRT es un modo optimizado para juegos. Al activar MPRT, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.
Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.