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27E1N1300A/01
Serie 1000
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Esta pantalla de Philips actualiza la imagen de la pantalla hasta 100 veces por segundo, lo que hace que este monitor sea mucho más rápido que una pantalla estándar. Con una velocidad de fotogramas de 100 Hz, los jugadores pueden encontrar en la pantalla las imágenes más importantes que muestran el movimiento del enemigo con un movimiento ultrafluido para que sean fácilmente localizables.
El tiempo de respuesta de la imagen en movimiento (MPRT) es la forma más intuitiva de describir el tiempo de respuesta, que hace referencia directa a la duración entre la visualización de ruido de borrosidad a la de imágenes limpias y nítidas. El monitor para juegos de Philips con MPRT de 1 ms elimina de forma eficaz el movimiento de imagen y el movimiento borroso, ofreciendo un aspecto visual más nítido y preciso para mejorar la experiencia de juego. Es la mejor elección para disfrutar de emocionantes juegos en los que prima la velocidad.
Esta pantalla de Philips dispone de un conector USB tipo C con suministro de energía. Con una gestión de energía inteligente y flexible, ahora puedes cargar tu dispositivo compatible directamente. Su conector USB-C compacto y reversible ofrece una sencilla conexión con un solo cable. Puedes ver vídeos de resolución y transferir datos a una velocidad increíble, mientras enciendes y cargas el dispositivo compatible al mismo tiempo.
4.3
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
1pourAvis
05/11/2025
France
produit a 100% de mes attentes
j'arrive avec mon pc portable je branche l'usb c et tout fonctionne, vidéo, souris, clavier, et alimentation tout passe par le hub usb c intégré a l'écran. Que demander de plus pour un écran a prix compétitif
Esta reseña se realizó para Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD
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Rafa2904
28/05/2024
España
Comprador verificado
Buen monitor con USB-C
La experiencia con este producto ha sido buena. La calidad de la imagen es suficiente para el uso personal al que está dedicado. Perfectamente conectable tanto a sistemas Windows (incluso Enterprise) y MAC
Ventajas
Conectividad
Contras
No regulable en altura
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD
Feature
13/12/2025
Nederland
Comprador verificado
Functioneel en compleet !
Zowel voorkant als achterkant is mooi en strak. Ook de knop - rechterkant achterzijde - werkt intuitief prettig om monitor aan/uiit te zetten. Of om de beeldinstellingen mee aan te passen. Verrassend dat er zowel usb-c met PD (power delivery) en hdmi kabel bij werd geleverd!
Ventajas
Strak ontwerp - Handige One_For_All knop om alle instellingen zoals aan/uit/stand-by/helderheid ect mee te bedienen. HDMI en USB-C PD kabel meegeleverd.
Contras
Geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor
Sí, recomiendo este producto
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La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.
Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
MPRT permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función MPRT está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.
MPRT es un modo optimizado para juegos. Al activar MPRT, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.
Para utilizar la función de carga y encendido con USB-C, el portátil o dispositivo debe ser compatible con las especificaciones de suministro de energía del estándar USB-C. Consulta el manual del usuario de tu ordenador portátil o al fabricante para obtener más información.
Para la transmisión de vídeo a través de USB-C, el ordenador portátil/dispositivo debe ser compatible con el modo USB-C DP Alt.
Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.