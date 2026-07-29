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27E2N2500/00
Creado para la precisión
Este monitor repleto de funciones te permite trabajar con absoluta precisión. Con su resolución Quad HD, su frecuencia de actualización de 120 Hz y su MPRT de 1 ms, muestra imágenes detalladas con la máxima definición.
Serie 2000
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que ofrece ángulos de visión extraanchos de 178/178 grados, lo que permite ver la pantalla desde prácticamente cualquier ángulo. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS ofrecen imágenes extraordinariamente nítidas con colores vivos, por lo que son ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que exigen precisión cromática y un brillo uniforme en todo momento.
Estas pantallas Philips ofrecen imágenes Crystalclear Quad HD de 2560x1440 píxeles. Gracias al uso de paneles de alto rendimiento con una elevada densidad de píxeles, que aprovechan fuentes de gran ancho de banda, estas nuevas pantallas harán que sus imágenes y gráficos cobren vida. Tanto si es un profesional exigente que necesita información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM como si utiliza aplicaciones de gráficos 3D o es un experto financiero que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas Philips le ofrecerán imágenes Crystalclear.
SmartContrast es una tecnología de Philips que analiza el contenido que se muestra, ajusta automáticamente los colores y controla la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y ofrecer las mejores imágenes y vídeos digitales, así como para jugar a juegos en los que se muestran tonos oscuros. Cuando se selecciona el modo Economía, el contraste se ajusta y la retroiluminación se regula con precisión para mostrar correctamente las aplicaciones ofimáticas cotidianas y reducir el consumo de energía.
4.0
de 4
38
Reseñas
Anton72
29/07/2026
España
Comprador verificado
Calidad.
Se ajusta a lo que ofrece. Excelente calidad para el trabajo cotidiano con prestaciones muy interesantes y útiles.
Esta reseña se realizó para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-07-29
Esta reseña se realizó para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-07-29
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Comprador verificado
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Ventajas
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Contras
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-02-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-02-09
Valor de tiempo de respuesta igual a SmartResponse
MPRT permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función MPRT está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.
MPRT es un modo optimizado para juegos. Al activar MPRT, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.
Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.