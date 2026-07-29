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  • Etiqueta de clase de eficiencia energética
    Creado para la precisión
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MonitorMonitor Quad HD

27E2N2500/00

4

| (38) Reseñas

Creado para la precisión

Este monitor repleto de funciones te permite trabajar con absoluta precisión. Con su resolución Quad HD, su frecuencia de actualización de 120 Hz y su MPRT de 1 ms, muestra imágenes detalladas con la máxima definición.

Ver todos los beneficios

Creado para la precisión

  • Serie 2000

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Tecnología LED IPS de visión amplia para ofrecer imágenes y colores precisos

Tecnología LED IPS de visión amplia para ofrecer imágenes y colores precisos

Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que ofrece ángulos de visión extraanchos de 178/178 grados, lo que permite ver la pantalla desde prácticamente cualquier ángulo. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS ofrecen imágenes extraordinariamente nítidas con colores vivos, por lo que son ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que exigen precisión cromática y un brillo uniforme en todo momento.

Imágenes nítidas como el cristal con Quad HD de 2560 x 1440 píxeles

Imágenes nítidas como el cristal con Quad HD de 2560 x 1440 píxeles

Estas pantallas Philips ofrecen imágenes Crystalclear Quad HD de 2560x1440 píxeles. Gracias al uso de paneles de alto rendimiento con una elevada densidad de píxeles, que aprovechan fuentes de gran ancho de banda, estas nuevas pantallas harán que sus imágenes y gráficos cobren vida. Tanto si es un profesional exigente que necesita información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM como si utiliza aplicaciones de gráficos 3D o es un experto financiero que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas Philips le ofrecerán imágenes Crystalclear.

SmartContrast para apreciar los detalles en niveles de negro intenso

SmartContrast para apreciar los detalles en niveles de negro intenso

SmartContrast es una tecnología de Philips que analiza el contenido que se muestra, ajusta automáticamente los colores y controla la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y ofrecer las mejores imágenes y vídeos digitales, así como para jugar a juegos en los que se muestran tonos oscuros. Cuando se selecciona el modo Economía, el contraste se ajusta y la retroiluminación se regula con precisión para mostrar correctamente las aplicaciones ofimáticas cotidianas y reducir el consumo de energía.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

38

Reseñas

29/07/2026

España

España

Comprador verificado

Calidad.

Se ajusta a lo que ofrece. Excelente calidad para el trabajo cotidiano con prestaciones muy interesantes y útiles.

Esta reseña se realizó para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-07-29

Esta reseña se realizó para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-07-29

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Ventajas

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Contras

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-02-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-02-09

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Avisos legales

  1. Valor de tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  2. MPRT permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función MPRT está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.

  3. MPRT es un modo optimizado para juegos. Al activar MPRT, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.

  4. Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.

  5. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.