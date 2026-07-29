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27E2N2500/00
Serie 2000
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes Crystal Clear con Quad HD de 2560 x 1440. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de salta densidad y con fuentes con un elevado ancho de banda, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. Tanto si eres un profesional exigente que requiere información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, utilizas aplicaciones con gráficos en 3D o un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te proporcionan imágenes nítidas Crystal Clear.
SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.
4.1
de 4
36
Reseñas
Anton72
29/07/2026
España
Comprador verificado
Calidad.
Se ajusta a lo que ofrece. Excelente calidad para el trabajo cotidiano con prestaciones muy interesantes y útiles.
Esta reseña se realizó para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-07-29
Esta reseña se realizó para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-07-29
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Comprador verificado
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Ventajas
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Contras
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
MPRT permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función MPRT está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.
MPRT es un modo optimizado para juegos. Al activar MPRT, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.
Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.