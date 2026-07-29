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  • Monitor Monitor Quad HD
    Creado para la precisión
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MonitorMonitor Quad HD

27E2N2500/00

4.1
| (36) Reseñas
Creado para la precisión
Este monitor repleto de funciones te permite trabajar con absoluta precisión. Con su resolución Quad HD, su frecuencia de actualización de 120 Hz y su MPRT de 1 ms, muestra imágenes detalladas con la máxima definición.
Ver todos los beneficios

Creado para la precisión

  • Serie 2000

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Imágenes CrystalClear con Quad HD de 2560 x 1440 píxeles

Imágenes CrystalClear con Quad HD de 2560 x 1440 píxeles

Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes Crystal Clear con Quad HD de 2560 x 1440. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de salta densidad y con fuentes con un elevado ancho de banda, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. Tanto si eres un profesional exigente que requiere información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, utilizas aplicaciones con gráficos en 3D o un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te proporcionan imágenes nítidas Crystal Clear.

SmartContrast para un nivel profundo de negros

SmartContrast para un nivel profundo de negros

SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

36

Reseñas

29/07/2026

España

España

Comprador verificado

Calidad.

Se ajusta a lo que ofrece. Excelente calidad para el trabajo cotidiano con prestaciones muy interesantes y útiles.

Esta reseña se realizó para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-07-29

Esta reseña se realizó para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-07-29

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Ventajas

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Contras

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

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Avisos legales

  1. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  2. MPRT permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función MPRT está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.

  3. MPRT es un modo optimizado para juegos. Al activar MPRT, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.

  4. Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.

  5. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.