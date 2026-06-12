Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
27M2N3800A/00
Evnia 3000
68,5 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
1920 x 1080 (Full HD)
Disfruta de lo mejor de ambos mundos con el modo dual. Cambia sin problemas entre 3840 x 2160 a 160 Hz para una claridad asombrosa y 1920 x 1080 a 320 Hz para una experiencia de juego extremadamente fluida. Tanto si buscas imágenes impresionantes como acción de alta velocidad, este monitor se adapta a tus necesidades en un instante.
Disfruta de la ventaja definitiva en juegos intensos y competitivos con el monitor Philips Evnia. Diseñado para jugadores que exigen imágenes ultrafluidas y sin retardo, este monitor ofrece una frecuencia de actualización de 320 Hz, mucho más que las pantallas estándar. Se acabaron las frustrantes pérdidas de fotogramas que hacen que los enemigos salten de forma impredecible por la pantalla. Con esta pantalla de alto rendimiento, verás cada movimiento crítico con gran fluidez, con la precisión y claridad necesarias para superar al enemigo y enfrentarte a lo que haga falta.
Philips Evnia con Smart MBR de 0,5 ms elimina de forma eficaz el movimiento de imagen y el movimiento borroso para ofrecer un aspecto visual más nítido y preciso que mejora la experiencia de juego. La acción trepidante y las transiciones dramáticas se representan con fluidez. Es la mejor elección para disfrutar de emocionantes juegos en los que prima la velocidad.
3.0
de 4
1
Reseña
TuxUser
12/06/2026
United Kingdom
Comprador verificado
Missing Linux Support for Display Management
As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.
Esta reseña se realizó para Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
Esta reseña se realizó para Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
Cobertura Adobe RGB y DCI-P3 según CIE1976, área sRGB según CIE1931, área NTSC según CIE1976.
Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Smart MBR permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función Smart MBR está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.
Smart MBR es un modo optimizado para juegos. Al activar Smart MBR, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.
Ten en cuenta que la función de tiempo de latencia bajo está activada de forma permanente y no se puede desactivar.
Este monitor apuesta por la sostenibilidad: las patas del soporte y el gancho para auriculares se han fabricado con un 35 % de plástico reciclado, y el chasis del monitor se compone en un 85 % de plástico reciclado posconsumo.
Interfaz compatible con NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
Asegúrate de actualizar el controlador NVIDIA® G-SYNC® a la última versión. Para más información, consulta la página web de NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Asegúrate de que tu tarjeta gráfica es compatible con NVIDIA® G-SYNC®.
Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.