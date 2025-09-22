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Evnia Fast IPS Gaming monitor Monitor para gaming con modo dual

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Evnia Fast IPS Gaming monitorMonitor para gaming con modo dual

27M2N3800A/00

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Softw. y controladores

Controladores de Windows 10

  • versión: V1.0
  • ZIP archivo, 11.1 kB
  • 22 September 2025

Controladores de Windows 11

  • versión: V1.0
  • ZIP archivo, 11.1 kB
  • 22 September 2025

Manuales y documentación

Manual de instalación

  • PDF archivo, 7.9 MB
  • 20 March 2026

Guía de introducción

  • PDF archivo, 638 kB
  • 27 May 2025

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