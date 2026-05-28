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  • Energy Label Europe F
    Domina cada tarea con una vista nítida
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BrillianceMonitor LCD con base USB-C

326P1H/01

3
| (3) Reseñas

1 premio

Domina cada tarea con una vista nítida
Pantalla base USB-C de Philips: una solución completa. Disfruta de imágenes QHD y vuelve a cargar el portátil hasta 90 W, todo al mismo tiempo, con un solo cable USB-C. La webcam emergente con Windows Hello y la función de sistema en cadena ofrecen rendimiento y comodidad.
Ver todos los beneficios

Domina cada tarea con una vista nítida

  • P Line

  • 32 (31,5"/80 cm en diagonal)

  • 2560 x 1440 (QHD)

La conexión USB-C permite cargar el portátil directamente desde un monitor

La conexión USB-C permite cargar el portátil directamente desde un monitor

Esta pantalla de Philips dispone de una estación base USB Type-C integrada con suministro de energía. Con una gestión de energía inteligente y flexible, ahora puedes cargar tu portátil compatible* directamente. Su conector USB-C compacto y reversible ofrece una sencilla conexión con un solo cable. Simplifica la conexión de todos los periféricos, como el teclado, el ratón y el cable Ethernet RJ-45, con la estación base del monitor. Puedes ver vídeos de resolución y transferir datos a una velocidad increíble, mientras enciendes y cargas el portátil al mismo tiempo.

El Ethernet RJ-45 integrado proporciona seguridad de datos

El Ethernet RJ-45 integrado proporciona seguridad de datos

Imágenes CrystalClear con Quad HD de 2560 x 1440 píxeles

Imágenes CrystalClear con Quad HD de 2560 x 1440 píxeles

Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes Crystal Clear con Quad HD de 2560 x 1440 o 2560 x 1080 píxeles. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de alta densidad y con fuentes con un elevado ancho de banda como USB-C, DisplayPort y HDMI, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. Tanto si eres un profesional exigente que requiere información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, utilizas aplicaciones con gráficos en 3D o un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te proporcionan imágenes nítidas Crystal Clear.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image AWARD-7185186

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

3

Reseñas

4
2

28/05/2026

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Top als Hub mit Daisy Chaining

Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität

Esta reseña se realizó para Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

Esta reseña se realizó para Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

16/11/2022

Norge

Norge

Comprador verificado

OK produkt

Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry

Ventajas

Slipper docking cam og mic inkludert

Contras

Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

15/02/2023

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Prachtige monitor, helaas dock slecht

Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.

Ventajas

Formaat, combinatie van monitor en dockingstation

Contras

Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit

Esta reseña se realizó para Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

Esta reseña se realizó para Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

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Avisos legales

  1. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

  2. La resolución máxima es compatible con las entradas HDMI, DP y USB-C.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. Área NTSC según CIE1976

  5. Área sRGB según CIE1931

  6. Cobertura de Adobe RGB según CIE1976

  7. Las actividades como el uso compartido de la pantalla y la transmisión de vídeo y audio en línea a través de Internet pueden afectar al rendimiento de tu red. El hardware, el ancho de banda de la red y su rendimiento determinarán la calidad general de audio y vídeo.

  8. Para la transmisión de vídeo a través de USB-C, el ordenador portátil/dispositivo debe ser compatible con el modo USB-C DP Alt.

  9. Para utilizar la función de carga y encendido con USB-C, el portátil o dispositivo debe ser compatible con las especificaciones de suministro de energía del estándar USB-C. Consulta el manual del usuario de tu ordenador portátil o al fabricante para obtener más información.

  10. La salida DisplayPort solo funciona con entradas DP o USB-C.

  11. Mac OS no es compatible con la función de extensión de salida DP MST.

  12. Si la conexión Ethernet es lenta, entra en el menú OSD y selecciona USB 3.0 o una versión superior que admita una velocidad LAN de 1 G.

  13. EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.

  14. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.