Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
326P1H/01
P Line
32 (31,5"/80 cm en diagonal)
2560 x 1440 (QHD)
Esta pantalla de Philips dispone de una estación base USB Type-C integrada con suministro de energía. Con una gestión de energía inteligente y flexible, ahora puedes cargar tu portátil compatible* directamente. Su conector USB-C compacto y reversible ofrece una sencilla conexión con un solo cable. Simplifica la conexión de todos los periféricos, como el teclado, el ratón y el cable Ethernet RJ-45, con la estación base del monitor. Puedes ver vídeos de resolución y transferir datos a una velocidad increíble, mientras enciendes y cargas el portátil al mismo tiempo.
Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes Crystal Clear con Quad HD de 2560 x 1440 o 2560 x 1080 píxeles. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de alta densidad y con fuentes con un elevado ancho de banda como USB-C, DisplayPort y HDMI, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. Tanto si eres un profesional exigente que requiere información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, utilizas aplicaciones con gráficos en 3D o un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te proporcionan imágenes nítidas Crystal Clear.
Premios
3.0
de 4
3
Reseñas
Hannes501
28/05/2026
Deutschland
Comprador verificado
Top als Hub mit Daisy Chaining
Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität
Esta reseña se realizó para Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Esta reseña se realizó para Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Dette er unødvendig
16/11/2022
Norge
Comprador verificado
OK produkt
Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry
Ventajas
Slipper docking cam og mic inkludert
Contras
Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Gebruikerfruit
15/02/2023
Nederland
Comprador verificado
Prachtige monitor, helaas dock slecht
Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.
Ventajas
Formaat, combinatie van monitor en dockingstation
Contras
Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit
Esta reseña se realizó para Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
Esta reseña se realizó para Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible con las entradas HDMI, DP y USB-C.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
Cobertura de Adobe RGB según CIE1976
Las actividades como el uso compartido de la pantalla y la transmisión de vídeo y audio en línea a través de Internet pueden afectar al rendimiento de tu red. El hardware, el ancho de banda de la red y su rendimiento determinarán la calidad general de audio y vídeo.
Para la transmisión de vídeo a través de USB-C, el ordenador portátil/dispositivo debe ser compatible con el modo USB-C DP Alt.
Para utilizar la función de carga y encendido con USB-C, el portátil o dispositivo debe ser compatible con las especificaciones de suministro de energía del estándar USB-C. Consulta el manual del usuario de tu ordenador portátil o al fabricante para obtener más información.
La salida DisplayPort solo funciona con entradas DP o USB-C.
Mac OS no es compatible con la función de extensión de salida DP MST.
Si la conexión Ethernet es lenta, entra en el menú OSD y selecciona USB 3.0 o una versión superior que admita una velocidad LAN de 1 G.
EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.