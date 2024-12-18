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Brilliance Monitor LCD con base USB-C

Asistencia

BrillianceMonitor LCD con base USB-C

326P1H/01

Brilliance Monitor LCD con base USB-C

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Softw. y controladores

Manual, instrucciones

  • PDF archivo, 1.5 MB
  • 18 December 2024

Software Smart Control

  • versión: V7.0.0
  • ZIP archivo, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Manuales y documentación

Aviso certificado TCO - English (US)

  • PDF archivo, 291.7 kB
  • 9 June 2023

Guía de configuración rápida - English (US)

  • PDF archivo, 8.2 MB
  • 1 June 2023

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