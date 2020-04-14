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Descatalogado
Color sorprendente, inmersión total
Disfruta de una auténtica inmersión con los monitores curvos de Philips. El monitor curvo E Line de 32" ofrece una experiencia realmente envolvente con una increíble calidad de imagen QHD de nitidez cristalina. Además, Ultra Wide-Color ofrece una calidad del color que consigue que las imágenes cobren vida.
E Line
32 (31,5"/80 cm en diagonal)
2560 x 1440 (QHD)
Jugar no debería suponer tener que elegir entre una experiencia interrumpida o fotogramas incompletos. Con el nuevo monitor Philips se acabaron los dilemas. Consigue un rendimiento fluido y sin complicaciones en prácticamente todos los fotogramas gracias a la tecnología AMD FreeSync™, la actualización rápida y fluida o el tiempo de respuesta ultrarrápido.
DisplayPort es una conexión digital del PC al monitor sin ninguna conversión. Con mayores capacidades que el estándar DVI, es totalmente capaz de soportar hasta 15 metros de cables y una transferencia de datos de 10,8 Gbps. Con este alto rendimiento y sin retraso, consigues las imágenes y las frecuencias de actualización más rápidas; así DisplayPort es la mejor opción no solo para el uso en una oficina o en casa, sino también para los exigentes juegos y películas, la edición de vídeos y mucho más. También tiene en cuenta la compatibilidad mediante el uso de varios adaptadores.
Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).
4.6
de 4
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
14/04/2020
España
Calidad de Imagen y precio perfecto.
Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo
Ventajas
El monitor es una maravilla en todos los sentidos.
Contras
Que no tenga 120Hz
Esta reseña se realizó para 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2019-10-13
Esta reseña se realizó para 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2019-10-13
Boudou
20/04/2020
Suisse
Comprador verificado
Article idéal pour moi
Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...
Ventajas
Ecran incurvé
Contras
pas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2019-04-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2019-04-20
Paul1957
21/05/2019
België
Comprador verificado
Perfect toestel!
Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm
La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.