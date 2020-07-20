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Descatalogado

BrilliancePantalla UltraWide curva con base USB-C

349P7FUBEB/00

3.8

| (4) Reseñas

Simplifica tus conexiones

Con la pantalla Philips Brilliance Curved UltraWide de 34" podrás disfrutar de más contenidos y realizar más acciones. La amplia pantalla curva con gran nitidez y resolución Quad HD te coloca en el centro de atención. Cuenta con una conexión USB-C única y un soporte con altura ajustable para crear el equipo definitivo.

Ver todos los beneficios

con el revolucionario USB-C

Simplifica tus conexiones

  • P Line

  • 86,36 cm (34")

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona unos verdes más naturales, unos rojos vivos y unos azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.

Todas tus conexiones a través de un solo cable USB-C

El nuevo cable USB 3.1 tipo C con conector compacto y reversible ofrece una sencilla base con un solo cable. Con USB 3.1, puedes disfrutar de las velocidades más elevadas, 20 veces más altas en comparación con la tecnología USB 2.0, algo que te permite transferir datos de una unidad de disco duro a tu PC más rápido que nunca. Simplifica al conectar todos los periféricos a tu monitor, utilizado como base con un solo cable, y al ordenador portátil, incluida la salida de vídeo de alta resolución de tu PC. Además, la tecnología USB-C te permite incluso cargar tu ordenador portátil desde el monitor para eliminar la necesidad de cables de alimentación adicionales.

Imágenes CrystalClear ultrapanorámicas con 3440 x 1440 píxeles QHD

Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes CrystalClear ultrapanorámicas con 3440 x 1440 píxeles Quad HD. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de alta densidad y ángulos de visualización amplios de 178/178, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. El formato ultrapanorámico 21:9 te permite ser más productivo y disponer de más espacio para realizar comparaciones o configurar las columnas de tus hojas de cálculo para que sean más visibles. Tanto si eres un profesional exigente que necesita información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, como si eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te ofrecen imágenes CrystalClear.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

4

Reseñas

4
1

20/07/2020

Nederland

Nederland

DEZE PHILIPS CURVED MONITOR IS TOP

JUIST AANGESCHAFT EN ZEER TEVREDEN VAN? BEELD IS TOP

Contras

GROOT

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock

Fecha de uso 2020-06-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock

Fecha de uso 2020-06-20

10/10/2019

Suisse

Suisse

Stark

Überwältigende Auflösung. Monitor lässt sich nahezu um 180 grad drehen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation

24/04/2020

Danmark

Danmark

Comprador verificado

Fin monitor til hjemme arbejde

Monitorer fungerer fint til hjemme arbejde, men er måske en smule mat i farverne ved sammenligning med det 4K display der er på den anvendte laptop. USB-C dock er ikke anvendelig hvis en kablet netværksforbindelse er påkrævet, hvilket er tilfældet på mange laptops der kun har en enkelt USB-C - Thunderbolt port. Har man brug for en rigtig dock funktion med netværk skal man vælge en anden model.

Ventajas

Funktionelt display

Contras

Dock med begrænset funktionalitet

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock

Fecha de uso 2019-03-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock

Fecha de uso 2019-03-24

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Avisos legales

  1. Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm

  2. La resolución máxima es compatible con las entradas HDMI, DP y USB-C.

  3. Para la transmisión de vídeo a través de USB-C, el ordenador portátil/dispositivo debe ser compatible con el modo USB-C DP Alt.

  4. Las actividades como el uso compartido de la pantalla y la transmisión de vídeo y audio en línea a través de Internet pueden afectar al rendimiento de tu red. El hardware, el ancho de banda de la red y su rendimiento determinarán la calidad general de audio y vídeo.

  5. Para utilizar la función de carga y encendido con USB-C, el portátil o dispositivo debe ser compatible con las especificaciones de suministro de energía del estándar USB-C. Consulta el manual del usuario de tu ordenador portátil o al fabricante para obtener más información.

  6. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  7. Área NTSC según CIE1976

  8. Área sRGB según CIE 1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

  10. No es compatible con USB-C a HDMI para PIP/PBP al mismo tiempo

  11. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.