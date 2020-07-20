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Descatalogado
349P7FUBEB/00
Simplifica tus conexiones
Con la pantalla Philips Brilliance Curved UltraWide de 34" podrás disfrutar de más contenidos y realizar más acciones. La amplia pantalla curva con gran nitidez y resolución Quad HD te coloca en el centro de atención. Cuenta con una conexión USB-C única y un soporte con altura ajustable para crear el equipo definitivo.
P Line
86,36 cm (34")
3440 x 1440 (WQHD)
La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona unos verdes más naturales, unos rojos vivos y unos azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.
El nuevo cable USB 3.1 tipo C con conector compacto y reversible ofrece una sencilla base con un solo cable. Con USB 3.1, puedes disfrutar de las velocidades más elevadas, 20 veces más altas en comparación con la tecnología USB 2.0, algo que te permite transferir datos de una unidad de disco duro a tu PC más rápido que nunca. Simplifica al conectar todos los periféricos a tu monitor, utilizado como base con un solo cable, y al ordenador portátil, incluida la salida de vídeo de alta resolución de tu PC. Además, la tecnología USB-C te permite incluso cargar tu ordenador portátil desde el monitor para eliminar la necesidad de cables de alimentación adicionales.
Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes CrystalClear ultrapanorámicas con 3440 x 1440 píxeles Quad HD. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de alta densidad y ángulos de visualización amplios de 178/178, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. El formato ultrapanorámico 21:9 te permite ser más productivo y disponer de más espacio para realizar comparaciones o configurar las columnas de tus hojas de cálculo para que sean más visibles. Tanto si eres un profesional exigente que necesita información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, como si eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te ofrecen imágenes CrystalClear.
3.8
de 4
4
Reseñas
DJOMMAD
20/07/2020
Nederland
DEZE PHILIPS CURVED MONITOR IS TOP
JUIST AANGESCHAFT EN ZEER TEVREDEN VAN? BEELD IS TOP
Contras
GROOT
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock
Fecha de uso 2020-06-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock
Fecha de uso 2020-06-20
löwe
10/10/2019
Suisse
Stark
Überwältigende Auflösung. Monitor lässt sich nahezu um 180 grad drehen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation
24/04/2020
Danmark
Comprador verificado
Fin monitor til hjemme arbejde
Monitorer fungerer fint til hjemme arbejde, men er måske en smule mat i farverne ved sammenligning med det 4K display der er på den anvendte laptop. USB-C dock er ikke anvendelig hvis en kablet netværksforbindelse er påkrævet, hvilket er tilfældet på mange laptops der kun har en enkelt USB-C - Thunderbolt port. Har man brug for en rigtig dock funktion med netværk skal man vælge en anden model.
Ventajas
Funktionelt display
Contras
Dock med begrænset funktionalitet
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock
Fecha de uso 2019-03-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock
Fecha de uso 2019-03-24
Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm
La resolución máxima es compatible con las entradas HDMI, DP y USB-C.
Para la transmisión de vídeo a través de USB-C, el ordenador portátil/dispositivo debe ser compatible con el modo USB-C DP Alt.
Las actividades como el uso compartido de la pantalla y la transmisión de vídeo y audio en línea a través de Internet pueden afectar al rendimiento de tu red. El hardware, el ancho de banda de la red y su rendimiento determinarán la calidad general de audio y vídeo.
Para utilizar la función de carga y encendido con USB-C, el portátil o dispositivo debe ser compatible con las especificaciones de suministro de energía del estándar USB-C. Consulta el manual del usuario de tu ordenador portátil o al fabricante para obtener más información.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
No es compatible con USB-C a HDMI para PIP/PBP al mismo tiempo
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.