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Descatalogado

5500 seriesTelevisor LED Full HD ultrafino

43PFS5503/12

3.7

| (23) Reseñas

Televisor LED Full HD ultrafino

Disfruta de una mayor sencillez en una gran pantalla. El televisor Philips 5500 ofrece una resolución Full HD, un sonido nítido y una increíble experiencia de visualización. Solo tienes que enchufarlo para empezar a disfrutar de tus programas, películas y juegos con facilidad.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

con Pixel Plus HD

Televisor LED Full HD ultrafino

  • 108 cm (43")

  • Índice de rendimiento de imagen de 200

  • Full HD

  • Pixel Plus HD

Dos entradas HDMI e EasyLink para una conectividad integrada

Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.

Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble

La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.

Pixel Plus HD ofrece imágenes nítidas independientemente de la fuente que se utilice.

El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer una gran nitidez y un atractivo contraste. Por eso, tanto si ves la televisión por cable como si reproduces un disco, disfrutarás de imágenes más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

23

Reseñas

10/05/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Philips tv

De tv doet het goed en is heel mooi.ik zou het iedereen aanraden die ik ken.

Ventajas

10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV

Fecha de uso 2020-04-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV

Fecha de uso 2020-04-10

23/04/2020

Italia

Italia

tecnologia

tv molto sottile e riproduce colori piuttosto naturali e ha una migliore resa dei contrasti in vari punti di una stessa immagine.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile

Fecha de uso 2019-03-23

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile

Fecha de uso 2019-03-23

16/04/2020

Italia

Italia

Comprador verificado

ha molte funzioni per me bastano

molto luminoso si vede bene anche ai lati ottimo va bene per me

Ventajas

bel pannello molto leggero

Contras

nulla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile

Fecha de uso 2019-03-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile

Fecha de uso 2019-03-16

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

  5. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.