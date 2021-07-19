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Descatalogado
Portátil. Asequible.
¿Estás buscando un buen televisor que no sea demasiado lujoso? Este compacto y asequible televisor LED tiene todo lo que necesitas, nada más. La tecnología Pixel Plus HD ofrece imágenes nítidas y el sonido es claro. Además, resulta muy fácil de mover de una habitación a otra.
108 cm (43")
Televisor LED Full HD
Pixel Plus HD
Lleva el HD al siguiente nivel con Full HD. Tu pantalla Full HD, con una imagen más nítida, mayor brillo, mejor contraste y colores más realistas, mejorará aún más tu experiencia televisiva.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.4
de 4
12
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Gediar49
19/07/2021
Nederland
Heel mooi beeld
Ik zou deze aanraden,wij gebruiken hem op de kamping.
Ventajas
Goede kwaliteit ,mooie uitstraling
Contras
Geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Fecha de uso 2021-06-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Fecha de uso 2021-06-19
Vdb Ruud
16/05/2021
België
goed toestel
zeer tevreden over deze tv dit is voor ons een extra tv in de keuken met een heel goede beeldkwaliteit
Ventajas
zeer goede beeldkwalitet
Contras
langzame opstart
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Fecha de uso 2020-04-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Fecha de uso 2020-04-16
Superkine
16/03/2021
België
Comprador verificado
Bon achat
Très bon achat comme second téléviseur, installé dans notre cuisine.
Ventajas
Prix
Contras
Pas de connexion internet
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para LED 24PFS5525 Téléviseur LED FHD
Fecha de uso 2020-02-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para LED 24PFS5525 Téléviseur LED FHD
Fecha de uso 2020-02-16
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.