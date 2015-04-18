Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Conduce con seguridad
Con hasta un 30 % más de visión que una bombilla para coche estándar, las bombillas para faros Vision ofrecen un gran rendimiento del haz de luz a un precio asequible y así calidad de equipamiento original para mayor seguridad y comodidad.
Tipo de lámpara: HB3
12 V, 65 W
Hasta un 30 % más de visión
Óptima relación calidad-precio
Cantidad de focos: 1
Nuestras soluciones de iluminación emiten un haz de luz potente y preciso con la máxima emisión de luz. Las bombillas Vision generan un haz más largo para brindar mayor seguridad y comodidad. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación pues sabemos que nuestra iluminación de alta calidad puede salvar una vida.
La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección de la seguridad activa con el fin de evitar accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en un estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres vehículos en todo el mundo están equipados con iluminación Philips.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Fernando55763
18/04/2015
España
Es un producto de buena tecnología
El rendimiento y su capacidad del haz en la carretera fue muy buena. La calidad de identificación de objetos a distancia fue buena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vision 9005PRB1 Más visión
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vision 9005PRB1 Más visión