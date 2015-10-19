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Descatalogado
9006WHVB1
La seguridad nunca había sido tan atractiva
Philips WhiteVision dan un intenso aspecto blanco xenón a los faros para una experiencia de conducción nocturna premium. Su mayor brillo con un 60% de luz más blanca hace que WhiteVision sea la combinación perfecta de estilo y seguridad.<br>
Tipo bombilla: HB4
Pack de: 1
12,8 V, 55 W
Por encima de cualquier bombilla azul para coche del mercado, las lámparas para faros delanteros Philips WhiteVision son la elección adecuada para conductores que desean conducir con estilo sin poner en riesgo la seguridad. Con una alta temperatura del color y un elegante casquillo blanco, WhiteVision ofrece lo último para tus lámparas delanteras. La tecnología de revestimiento de tercera generación patentada por Philips es una obra maestra de la evolución que convierte a WhiteVision en la primera lámpara delantera que ofrece una luz realmente blanca.
WhiteVision aporta a las luces de tu coche el aspecto de máxima calidad de los coches de gama alta.
Con una luz de 3700 Kelvin y un blanco más intenso, Philips WhiteVision ilumina la carretera con un haz blanco nítido que elimina la oscuridad al instante. Un haz óptimo para disfrutar de una experiencia de conducción óptima.
Opiniones
En comparación con las lámparas halógenas estándar
La aplicación varía en función del tipo de bombilla