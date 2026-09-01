Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
9012WVUB1
Aspecto intenso y llamativo
Philips WhiteVision en formato ultra, con la última fórmula de revestimiento, proporciona una asombrosa luz blanca. Son las luces halógenas más blancas para carretera de nuestra cartera y la elección ideal si buscas un aspecto moderno y elegante.
Tipo de lámpara: HIR2
12 V, 55 W
Hasta un 60 % más de visión
Estilo blanco intenso
Cantidad de focos: 1
Las luces principales Philips WhiteVision ultra revolucionan el aspecto de tu coche con una luz blanca intensa. La elección perfecta para una experiencia de conducción elegante y brillante.
Philips WhiteVision ultra se ha diseñado para los conductores que buscan mejorar el estilo de su vehículo con un aspecto similar al LED, pero cuentan con tecnología halógena. Gracias a la nueva fórmula avanzada de revestimiento del vidrio, las lámparas WhiteVision ultra se convierten en nuestras luces homologadas más blancas con un aspecto impresionante en el reflector de las luces principales.
Las luces principales WhiteVision ultra mejoradas cuentan con certificación ECE y ofrecen una brillante luz blanca en la carretera. Disfruta de un estilo vibrante y cumple con la normativa vigente. Sin poner en riesgo la seguridad con destellos a otros conductores, aportarán una gran visibilidad.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones