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Descatalogado

Radio reloj

AJ3121/05

3.5

| (28) Reseñas

Empieza el día a tu manera

Este elegante radio reloj de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio AM/FM y te ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.

Ver todos los beneficios

Despiértate con la radio o el zumbador

Empieza el día a tu manera

Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 2 horas) y elige un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo continuará reproduciendo el sonido y luego se apagará automáticamente, permaneciendo en un modo de espera silencioso que ahorra energía. Con el temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu CD favorito o tu emisora de radio sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar de energía.

Despertate con tu radio preferida o el sonido de la alarma

Despertate con tu radio preferida o el sonido de la alarma

Despertate con tu radio preferida o el sonido de la alarma. Sólo tenés que configurar la alarma del radio reloj Philips para despertarte con la música de la última emisora de radio que escuchaste o uno de los sonidos de alarma predeterminados. Cuando llega la hora de despertarse, el radio reloj Philips se enciende automáticamente y reproduce la radio o el sonido de alarma que elegiste.

Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

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Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

28

Reseñas

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This clock will waken the dead!!!

This is an ideal clock for all the family.you can be roused from your sleep by either music,or a buzzer...you can have the music as loud as you need,and the buzzing gets louder if you don't waken right away: believe me;it will waken you.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3121 Clock Radio

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Esta reseña se realizó para AJ3121 Clock Radio

03/08/2014

Nederland

Nederland

9,8

Is een echte aanrader. Prima geluid vooral voor mensen met een slecht gehoor. Verlichting perfect. Bedieningsgemak oké. Kan geen nadelen vinden.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3121 Klokradio

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Esta reseña se realizó para AJ3121 Klokradio

21/09/2012

België

België

Comprador verificado

zeer goede eigenschappen

zeer praktich in omgang zowel radio als wekkerradio

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Esta reseña se realizó para AJ3121 Klokradio

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