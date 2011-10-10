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Descatalogado
AJ3121/05
Empieza el día a tu manera
Este elegante radio reloj de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio AM/FM y te ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.
El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 2 horas) y elige un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo continuará reproduciendo el sonido y luego se apagará automáticamente, permaneciendo en un modo de espera silencioso que ahorra energía. Con el temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu CD favorito o tu emisora de radio sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar de energía.
Despertate con tu radio preferida o el sonido de la alarma. Sólo tenés que configurar la alarma del radio reloj Philips para despertarte con la música de la última emisora de radio que escuchaste o uno de los sonidos de alarma predeterminados. Cuando llega la hora de despertarse, el radio reloj Philips se enciende automáticamente y reproduce la radio o el sonido de alarma que elegiste.
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3.5
de 4
28
Reseñas
Billbored
10/10/2011
United Kingdom
This clock will waken the dead!!!
This is an ideal clock for all the family.you can be roused from your sleep by either music,or a buzzer...you can have the music as loud as you need,and the buzzing gets louder if you don't waken right away: believe me;it will waken you.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3121 Clock Radio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3121 Clock Radio
Rosmond
03/08/2014
Nederland
9,8
Is een echte aanrader. Prima geluid vooral voor mensen met een slecht gehoor. Verlichting perfect. Bedieningsgemak oké. Kan geen nadelen vinden.
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Esta reseña se realizó para AJ3121 Klokradio
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julleke
21/09/2012
België
Comprador verificado
zeer goede eigenschappen
zeer praktich in omgang zowel radio als wekkerradio
Sí, recomiendo este producto
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