Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Asistencia
AJ3121/05
Descatalogado
Mi reloj Philips está conectado a la fuente de alimentación, ¿por qué debo usar también la batería?
¿Cómo desactivo la alarma de mi radio reloj Philips?
¿Cómo configuro el reloj y la alarma en mi radio reloj Philips?
¿Cómo utilizo el sintonizador en mi radio reloj Philips?
¿Cómo desactivo la función SLUMBER/SLEEP en mi alarma?
¿Cómo configuro la alarma en mi radio reloj Philips?
¿Cómo eliminar el temporizador de apagado en mi radio reloj Philips?
¿Cómo limpio mi dispositivo Philips?