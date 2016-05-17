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Descatalogado
AJL308/12
Despiértate con la foto de uno de tus seres queridos
¿Por qué no pones algo de sentido a tu rutina diaria con la foto de un ser querido o tu canción favorita? El radio reloj con pantalla en color de 7 pulgadas y útiles ranuras para tarjetas SD y USB te ayudará a empezar el día con buen pie.
Para leer el contenido en la pantalla LCD con claridad, el radio reloj de Philips dispone de una pantalla grande para facilitar la visualización de la hora y de la alarma incluso desde lejos. Es perfecto para las personas mayores o los discapacitados visuales.
Muchos relojes despertadores incorporan una variedad de opciones de alarma. Lo que convierte en especial a este radio reloj de Philips es que te despierta con sonidos de la naturaleza, con la radio o con un zumbador convencional. No importa lo que busques en un reloj despertador: ya sea un despertar relajado con sonidos de la naturaleza o tu música favorita, este reloj despertador lo tiene todo.
Relájate o duérmete con sonidos sosegados. El radio reloj de Philips incorpora una serie de pistas de música de relajación. Simplemente escoge entre lluvia, olas, música de spa y mucho más para disfrutar de un ambiente relajado.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
2.3
de 4
7
Reseñas
Swakke62
17/05/2016
België
Eén van de betere die ik al heb gehad!
Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJL308 Klokradio
Sí, recomiendo este producto
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Blue4719
14/10/2011
Nederland
zeer tevreden
Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt
Sí, recomiendo este producto
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pauld
28/11/2010
België
Goed maar bij te sturen
Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.
Sí, recomiendo este producto
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