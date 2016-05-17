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Descatalogado

Radio reloj

AJL308/12

2.3

| (7) Reseñas

Despiértate con la foto de uno de tus seres queridos

¿Por qué no pones algo de sentido a tu rutina diaria con la foto de un ser querido o tu canción favorita? El radio reloj con pantalla en color de 7 pulgadas y útiles ranuras para tarjetas SD y USB te ayudará a empezar el día con buen pie.

Ver todos los beneficios

Despiértate con la foto de uno de tus seres queridos

Pantalla en color de 7" para ver fácilmente el reloj, la radio y el calendario

Pantalla en color de 7" para ver fácilmente el reloj, la radio y el calendario

Para leer el contenido en la pantalla LCD con claridad, el radio reloj de Philips dispone de una pantalla grande para facilitar la visualización de la hora y de la alarma incluso desde lejos. Es perfecto para las personas mayores o los discapacitados visuales.

Despiértate con sonidos de la naturaleza y empieza el nuevo día

Despiértate con sonidos de la naturaleza y empieza el nuevo día

Muchos relojes despertadores incorporan una variedad de opciones de alarma. Lo que convierte en especial a este radio reloj de Philips es que te despierta con sonidos de la naturaleza, con la radio o con un zumbador convencional. No importa lo que busques en un reloj despertador: ya sea un despertar relajado con sonidos de la naturaleza o tu música favorita, este reloj despertador lo tiene todo.

La música de relajación preinstalada te permite dormirte plácidamente

La música de relajación preinstalada te permite dormirte plácidamente

Relájate o duérmete con sonidos sosegados. El radio reloj de Philips incorpora una serie de pistas de música de relajación. Simplemente escoge entre lluvia, olas, música de spa y mucho más para disfrutar de un ambiente relajado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 4

7

Reseñas

2

17/05/2016

België

België

Eén van de betere die ik al heb gehad!

Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJL308 Klokradio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJL308 Klokradio

14/10/2011

Nederland

Nederland

zeer tevreden

Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJL308 Klokradio

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28/11/2010

België

België

Goed maar bij te sturen

Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJL308 Klokradio

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