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Descatalogado
Asistencia
AJL308/12
Descatalogado
Mi reloj Philips no puede mostrar algunas imágenes.
Mi radio Philips no responde cuando presiono los botones.
Mi reloj Philips es muy lento cuando muestra imágenes.
Mi radio reloj Philips se apaga automáticamente.
Hay ruido durante la reproducción de radio en mi radio reloj Philips.
Los ajustes se pierden cada vez que el dispositivo Philips se apaga.
Ruido de tono alto de mi radio despertador Philips.
Mi radio reloj Philips salta algunas pistas.
La alarma de mi despertador Philips no funciona con la hora preestablecida.
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