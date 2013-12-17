ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Libera tu música y carga tu teléfono Android
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Libera tu música y carga tu teléfono Android
  • Libera tu música y carga tu teléfono Android
  • Libera tu música y carga tu teléfono Android
  • Libera tu música y carga tu teléfono Android
  • Libera tu música y carga tu teléfono Android
  • Libera tu música y carga tu teléfono Android
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Libera tu música y carga tu teléfono Android
  • Libera tu música y carga tu teléfono Android
  • Libera tu música y carga tu teléfono Android
  • Libera tu música y carga tu teléfono Android
  • Libera tu música y carga tu teléfono Android

Descatalogado

Altavoz base con Bluetooth®

AS111/12

3
| (109) Reseñas
Libera tu música y carga tu teléfono Android
Obtén un sonido fantástico, ya que esta estación base AS111/12 de Philips reproduce y carga el teléfono Android y sincroniza automáticamente su reloj con el dispositivo. Incluye Songbird para que puedas sincronizar la música entre el teléfono y el PC.
Ver todos los beneficios

con este altavoz base

Libera tu música y carga tu teléfono Android

  • para Android

FlexiDock con diseño inteligente para adaptarse y cargar cualquier teléfono Android

FlexiDock con diseño inteligente para adaptarse y cargar cualquier teléfono Android

FlexiDock de Philips es perfecto para teléfonos Android. Su diseño exclusivo permite conectar fácilmente la mayoría de teléfonos Android, tanto si la toma de conexión del teléfono está en la parte inferior, como en el lateral o en la parte superior. Esta flexibilidad extrema es la primera de su clase y es adecuada para teléfonos Android de distintos fabricantes, en los que la posición y orientación de la toma de conexión micro USB no es estándar. El altavoz base también es ajustable para colocar el teléfono en posición vertical u horizontal, con lo que podrás conectar el teléfono Android en el centro del altavoz.

Descubre, comparte música y más funciones mediante la aplicación DockStudio

Descubre, comparte música y más funciones mediante la aplicación DockStudio

La aplicación DockStudio de Philips gratuita ofrece una amplia variedad de funciones exclusivas para tus altavoces base. Puedes escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, explorar tu colección de música y compartir lo que estás escuchando con amigos a través de Facebook o fotos de los artistas en Flickr. La aplicación incluye la función de música Songbird, para que puedas descubrir, reproducir y sincronizar contenidos multimedia perfectamente entre el PC y los dispositivos Android. En el modo de reloj, la aplicación te permite configurar varias alarmas musicales personalizadas y te ofrece informes meteorológicos actualizados. Completamente gratuita, la aplicación puede descargarse en Google Play.

Transmisión de música por Bluetooth desde el dispositivo Android

Transmisión de música por Bluetooth desde el dispositivo Android

Escucha todas tus canciones favoritas en un altavoz que ofrece un sonido fabuloso. Este altavoz base de Philips reproduce música desde tus dispositivos Android a través de Bluetooth. Solo tienes que descargar la aplicación gratuita DockStudio de Philips y el Bluetooth se activará automáticamente y se conectará una vez que el dispositivo esté en la base. Podrás disfrutar de un sonido potente y excepcional con una comodidad sin igual. Es difícil encontrar algo que suene igual de bien.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

109

Reseñas

17/12/2013

España

España

excelente producto

Es un producto excelente. El conector rota dependiendo del modelo de móvil. Viene con adaptadores según el dispositivo que quieras conectar. Buena calidad, bonito y suena muy bien. Por poner alguna sugerencia, podría traer un cable USB para conectarlo también directamente al PC y sincronizarlo. La pena es que no haya más variedad de este tipo de productos para dispositivos Android, pero estoy muy contento!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®

16/04/2013

España

España

Este producto es magnifico.

Es facil de usar y tiene un sonido excelente....Lo recomiendo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®

10/01/2012

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.