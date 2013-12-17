Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
AS111/12
para Android
FlexiDock de Philips es perfecto para teléfonos Android. Su diseño exclusivo permite conectar fácilmente la mayoría de teléfonos Android, tanto si la toma de conexión del teléfono está en la parte inferior, como en el lateral o en la parte superior. Esta flexibilidad extrema es la primera de su clase y es adecuada para teléfonos Android de distintos fabricantes, en los que la posición y orientación de la toma de conexión micro USB no es estándar. El altavoz base también es ajustable para colocar el teléfono en posición vertical u horizontal, con lo que podrás conectar el teléfono Android en el centro del altavoz.
La aplicación DockStudio de Philips gratuita ofrece una amplia variedad de funciones exclusivas para tus altavoces base. Puedes escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, explorar tu colección de música y compartir lo que estás escuchando con amigos a través de Facebook o fotos de los artistas en Flickr. La aplicación incluye la función de música Songbird, para que puedas descubrir, reproducir y sincronizar contenidos multimedia perfectamente entre el PC y los dispositivos Android. En el modo de reloj, la aplicación te permite configurar varias alarmas musicales personalizadas y te ofrece informes meteorológicos actualizados. Completamente gratuita, la aplicación puede descargarse en Google Play.
Escucha todas tus canciones favoritas en un altavoz que ofrece un sonido fabuloso. Este altavoz base de Philips reproduce música desde tus dispositivos Android a través de Bluetooth. Solo tienes que descargar la aplicación gratuita DockStudio de Philips y el Bluetooth se activará automáticamente y se conectará una vez que el dispositivo esté en la base. Podrás disfrutar de un sonido potente y excepcional con una comodidad sin igual. Es difícil encontrar algo que suene igual de bien.
3.0
de 4
109
Reseñas
josotito
17/12/2013
España
excelente producto
Es un producto excelente. El conector rota dependiendo del modelo de móvil. Viene con adaptadores según el dispositivo que quieras conectar. Buena calidad, bonito y suena muy bien. Por poner alguna sugerencia, podría traer un cable USB para conectarlo también directamente al PC y sincronizarlo. La pena es que no haya más variedad de este tipo de productos para dispositivos Android, pero estoy muy contento!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
MONSTRUO07
16/04/2013
España
Este producto es magnifico.
Es facil de usar y tiene un sonido excelente....Lo recomiendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
belenchusky
10/01/2012
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®