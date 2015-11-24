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Descatalogado
Transmite tu música y carga tu teléfono Android
El altavoz AS130 permite transmitir música de alta calidad a través de Bluetooth y cargar tu teléfono Android en un abrir y cerrar de ojos.
Bluetooth®
para Android
6 W
La versión mejorada de Philips FlexiDock dispone de un conector micro USB, perfecto para cualquier teléfono Android. El mecanismo de la base es perfecto para cualquier teléfono Android gracias al diseño con borde suave y redondeado del conector. Ofrece un ajuste máximo. Solo hay que deslizar el conector a la izquierda o la derecha, o girarlo para adaptarlo a cualquier ubicación u orientación del puerto micro USB del teléfono. Esta flexibilidad extrema es la primera de su clase, adaptándose a teléfonos Android diseñados por diferentes fabricantes con una posición y orientación del conector micro USB que no estándar.
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
Disponible para descargar en Google Play, el widget Philips Bluetooth Audio Connect te permite conectar y emparejar tu dispositivo móvil fácilmente con cualquier dispositivo de audio Bluetooth de Philips. Una vez emparejado, también puedes cambiar el nombre y modificar los iconos. Este widget te permite disfrutar de varios dispositivos de audio de Philips y cambiar fácilmente entre diferentes dispositivos Bluetooth. Solo tienes que tocar para seleccionar el dispositivo de audio de Philips que desees y empezar a transmitir.
4.3
de 4
10
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
jesusgonji
24/11/2015
España
Comprador verificado
volver a poner en catalogo o alguno similar
todo en uno: altavoz, reloj y cargador de móvil. es justo lo que buscaba. es estupendo para la mesilla de noche.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS130 altavoz base inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS130 altavoz base inalámbrico
Zaffy96
14/09/2015
Italia
Comprador verificado
Fantastica docking station
Docking station con un grande sound,preciso e senza vibrazioni. Carica lo smartphone egregiamente,bello e utile l'orologio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS130 sistema docking con altoparlanti wireless
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS130 sistema docking con altoparlanti wireless
RobertW
01/12/2013
Deutschland
handlich - praktisch - gut
Die Dockingstation hat ein klasse Design und ist nicht so groß, so dass man diese auch perfekt auf dem kleinsten Nachttisch unterbringt. Wie für Philips-Produkte üblich ist die Bedienung einfach und fast selbsterklärend. Die Kurzanleitung reicht vollkommen aus.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS130 Kabelloses Lautsprecherdock
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS130 Kabelloses Lautsprecherdock