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Descatalogado
Transmite tu música y carga tu teléfono Android
Conecta tu teléfono Android para cargarlo y disfrutar de la sensacional calidad de sonido del altavoz base AS860. Para mayor comodidad, puedes emparejar mediante Bluetooth y transmitir música fácilmente con un solo toque en smartphones con NFC.
para Android
Bluetooth
Sincronizá fácilmente los dispositivos Bluetooth con la tecnología NFC (Near Field Communications) con un solo toque. Solo tocá el smartphone o la tableta compatible en el área NFC de un parlante para encenderlo, iniciar la sincronización con Bluetooth y comenzar a transmitir música.
La versión mejorada de Philips FlexiDock dispone de un conector micro USB, perfecto para cualquier teléfono Android. El mecanismo de la base es perfecto para cualquier teléfono Android gracias al diseño con borde suave y redondeado del conector. Ofrece un ajuste máximo. Solo hay que deslizar el conector a la izquierda o la derecha, o girarlo para adaptarlo a cualquier ubicación u orientación del puerto micro USB del teléfono. Esta flexibilidad extrema es la primera de su clase, adaptándose a teléfonos Android diseñados por diferentes fabricantes con una posición y orientación del conector micro USB que no estándar.
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
4.6
de 4
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Chrigel
15/12/2015
Suisse
Comprador verificado
kräftiger Sound, starker Akku
Hatte nicht eine derartige Bandbreite beim Sound erwartet, Bass und Höhen hören sich sehr gut an, trotz kompakter Dimensionen. Edles Design, einzig bei den Bedienfeldern sind immer lästige Fingerabdrücke wegzuwischen, damit es auch für das Auge stimmt. Insgesamt ein hervorragendes Produkt und sehr einfach zu bedienen.
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Esta reseña se realizó para AS860 Kabelloses Lautsprecherdock
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mrthomaso
16/12/2014
Sverige
Enkel och bra ljud
Köpte den dels för att använda i köket, dels för att kunna ta med den om man i sommar sen ska sitta ute. Har av naturliga skäl ännu enbart testat den inne. Upplever ljudet som fantastiskt bra. Är visserligen ingen ljud-nörd, men i mina öron låter det mer än godkänt. Tack vare NFC extremt enkelt att sammankoppla.
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Esta reseña se realizó para AS860 trådlös högtalardocka
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mangitom
22/08/2014
Deutschland
Kraftpacket besonders für Außeneinsatz
Verpackung: Das Gerät wird in einem ansprechenden grünen Karton geliefert. Die Verpackung wurde optisch ausreichend designt und schützt die Kamera zuverlässig vor Transportschäden. Der Lautsprecher ist durch zwei Pappschalen fixiert, wie man es vielleicht von umweltfreundlichen Eierverpackungen her kennt, also ohne den sonst üblichen Plastikschaum. Dadurch wird die Umwelt ein wenig entlastet. Für mich bedeutet das einen Daumen nach oben! Nur das Doppelklinkenstecker - Kabel und das Netzteil sind jeweils separat in einer Plastiktüte verpackt. Zusätzlich findet man ein Umweltinfo, eine EU-Konformitätserklärung und eine mehrsprachigen Kurzanleitung. Design: Das Gerät ist, wie von Phillips Produkten gewohnt, sehr wertig verarbeitet. Mit dem integrierten Lithium-Ionen-Akku wiegt der Lautsprecher ca. 2 kg. Bei den geringen Maßen erscheint einem das schon als respektables Gewicht. Ein anthrazitfarbenes Wabengitter fasst den Quader rundherum ein. Die beiden Lautsprecher scheinen vorne leicht silbrig durch das Gitter. Auf der Rückseite ist der Austritt der Tiefbassröhre erkennbar. Ebenfalls hinten findet man den Anschluss für Netzstecker, einen USB Ausgang und ein 3.5mm Audioausgang (Klinkenstecker). Die Unterseite ist mit Gummipolstern versehen. Die Oberseite des Lautsprechers ist mit einer matt silbernen Metallfolie bedeckt. Diese scheint allerdings ein wenig empfindlich, so dass ein leichter Kratzer bei mir leider sofort auffiel. Hervorzuheben ist der Micro-USB Anschluss. Dieser lässt sich mittels eines Rädchens auf die passende Höhe ein- bzw. ausfahren. Auch lässt er sich flexibel nach links und rechts verschieben. Da sich der USB Anschluss zusätzlich um die Vertikalachse drehen lasst, sollte er den Anschluss aller halbwegs modernen Handys und Tabletts mit einer solchen Lademöglichkeit zulassen. Ein eventuelles Umkippen nach hinten wird durch eine kleine durchsichtige Stütze verhindert. Funktion: Nachdem der Lautsprecher durch das Netzteil mit Strom versorgt ist, wird er mit Drücken auf die Poweranzeige eingeschaltet. Dies wird durch einen Piepton quittiert und die Poweranzeige beginnt grün zu leuchten. Zur Bluetooth-Koppelung muss man auf die entsprechende Anzeige drücken. (Der Taster befindet sich wie auch der Powertaster unter der Metallfolie.) Zunächst blinkt er blau und signalisiert damit, dass sie noch keine Verbindung mit einem Gerät erfolgt ist. Die Verbindung mit meinem Galaxy S2 stellte sich als vollkommen unkompliziert dar. Ohne zuvor die Kurzanleitung zu studieren, konnte ich die Geräte paaren. Dies wurde ebenfalls durch einen Piepton bestätigt. Die Tonwiedergabe konnte unmittelbar gestartet werden. Ein weiterer Druck auf den Bluetooth-Taster beendet die entsprechende Verbindung. Wahlweise kann nun eine Verbindung über den Klinkenstecker erfolgen. Sound: Der Sound ist überraschend gut und für meine Bedürfnisse ist der Bass, den die kleine Tiefbassröhre (Bassreflex-Lautsprechersystem) erzeugt, kräftig genug. Mit 20 Watt Ausgangsleistung (RMS) hat das Gerät für seine Größe ganz schön Wumms. Etwas kräftigere Bässe erhält man, wenn das Gerät ca. 15 cm vor einer reflektierenden Wand steht. Durch die digitale Klangverarbeitung (DSP) klingen die Höhen detailgetreu und klar. Ich höre gerne Rock und klassische Musik und meiner Meinung nach kann man mit dem Gerät schon eine kleine Gartenparty bestreiten. Der Sinn des von Philips empfohlenen, speziellen Audio Connect-Widget für Androidgeräte hat sich mir nicht erschlossen; es funktioniert auch ohne. Einsatz: Ich benutze das Gerät im Arbeitszimmer um Internet Radio zu streamen. Auf dem Balkon muss ich die Lautstärke schon ziemlich runterregeln (, sonst bekomme ich Besuch von den Nachbarn). Den USB-Anschluss kann man zum gleichzeitigen Laden des jeweiligen (Android-)Gerätes benutzen, auch wenn dieses gerade einen Song oder Radio streamt. Das funktioniert natürlich besonders gut im Freien. Hier kann man das Gerät durch den integrierten Akku (gefühlt) endlos lange (min 8 Stunden) benutzen ohne extra ein Ladegerät mitschleppen zu müssen. Für den Gebrauch unterwegs (Fahrradtour o.ä.) ist das Gerät mit seinen 2 Kg dann aber doch etwas zu schwer. Fazit: Der AS860 verdient 5 Sterne. Das Design ist stimmig und das Gerät solide verarbeitet. Man findet einen handlichen und kräftigen Bluetooth Lautsprecher mit Dock zum Laden, den man lange ohne Aufzuladen (im Garten) benutzen kann. Für mich eine klare Kaufempfehlung.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS860 Kabelloses Lautsprecherdock
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