Buscar términos
Carrito de la compra
No hay ningún artículo en el carrito de la compra.
AWP3705P1/10
Agua pura y fresca
Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Filtro de grifo
total
recurring payment
El indicador digital de vida útil del filtro recuerda cuándo es necesario sustituirlo
El agua filtrada del flujo de agua es apta para cocinar o para beber, mientras que los modos de agua sin filtrar y de agua de la ducha sin filtrar son adecuados para lavar los platos y para limpiar.
Sustituye sin esfuerzo el filtro caducado por uno nuevo con un simple giro.
Una vez instalado el adaptador correcto, solo tienes que conectar el filtro al grifo, abrir el grifo y listo.
Este filtro X-Guard, con carbón activado natural de alta calidad, reduce hasta el 99 % del cloro y de las sustancias que afectan al sabor para ofrecerte un agua de sabor puro y fresco.
Agua de gran sabor con un coste y un desperdicio muy inferior al del agua embotellada.
Especificaciones del filtro
Condiciones del agua de entrada
Especificaciones generales
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.