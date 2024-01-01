Buscar términos

    Agua pura y fresca

      Philips Filtro de grifo

      AWP3705P1/10

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Agua pura y fresca

      Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.

      Más información

      Agua pura y fresca

      directamente del grifo

      • X-Guard
      • Pantalla digital

      El indicador muestra el uso de la vida útil del filtro

      El indicador digital de vida útil del filtro recuerda cuándo es necesario sustituirlo

      Pasa de un modo a otro fácilmente

      El agua filtrada del flujo de agua es apta para cocinar o para beber, mientras que los modos de agua sin filtrar y de agua de la ducha sin filtrar son adecuados para lavar los platos y para limpiar.

      Mecanismo Quick Twist para cambiar el filtro fácilmente

      Sustituye sin esfuerzo el filtro caducado por uno nuevo con un simple giro.

      Instalación sencilla: no necesitarás llamar al fontanero

      Una vez instalado el adaptador correcto, solo tienes que conectar el filtro al grifo, abrir el grifo y listo.

      Reduce eficazmente el cloro y las sustancias que alteran el sabor

      Este filtro X-Guard, con carbón activado natural de alta calidad, reduce hasta el 99 % del cloro y de las sustancias que afectan al sabor para ofrecerte un agua de sabor puro y fresco.

      Deliciosa agua con un coste muy inferior al del agua embotellada

      Agua de gran sabor con un coste y un desperdicio muy inferior al del agua embotellada.

      Especificaciones técnicas

      • Especificaciones del filtro

        Cartucho de filtros de sustitución
        • AWP305
        • AWP315
        Capacidad de filtrado
        1000 l

      • Condiciones del agua de entrada

        Calidad del agua de entrada
        Agua del grifo
        Temperatura del agua de entrada
        5-38 °C   °C
        Presión del agua de entrada
        0,15 - 0,35 Mpa  bar

      • Especificaciones generales

        Velocidad del flujo de agua
        2 l/min

      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

