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Descatalogado

CD Soundmachine

AZ1048/12

4.5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disfruta de tu música vayas donde vayas

Diseño práctico y compacto, disfruta de la música de distintas fuentes: USB directo, MP3-CD y radio.

Ver todos los beneficios

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  • USB

Entrada de auriculares estéreo

Entrada de auriculares estéreo

Conectá tus auriculares en el reproductor para vivir una experiencia más personal y disfrutar de tu música preferida con excelente calidad de sonido y sin molestar a los demás.

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

CD programable de 20 pistas

La reproducción programable del CD te permite disfrutar de tus pistas favoritas en el orden que prefieras.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

12/05/2011

France

France

Excellent pour leprix

Bon produit. Simple à utiliser. Bonne qualité audio. Le top, la lecture des WMA à partir des CDs et du port USB, on peut avec se produit se libérer le l'emprise omni présente du MP3 et de sa qualité somme toute médiocre.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1048 CD Soundmachine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1048 CD Soundmachine

17/01/2012

France

France

Bon produit

Poste radio d'appoint bien pratique. Rien à redire. La lecture mp3 très appréciée.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1048 CD Soundmachine

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