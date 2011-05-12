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Disfruta de tu música vayas donde vayas
Diseño práctico y compacto, disfruta de la música de distintas fuentes: USB directo, MP3-CD y radio.
USB
Conectá tus auriculares en el reproductor para vivir una experiencia más personal y disfrutar de tu música preferida con excelente calidad de sonido y sin molestar a los demás.
Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.
La reproducción programable del CD te permite disfrutar de tus pistas favoritas en el orden que prefieras.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.5
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Gazou
12/05/2011
France
Excellent pour leprix
Bon produit. Simple à utiliser. Bonne qualité audio. Le top, la lecture des WMA à partir des CDs et du port USB, on peut avec se produit se libérer le l'emprise omni présente du MP3 et de sa qualité somme toute médiocre.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1048 CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
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WillyWoncka
17/01/2012
France
Bon produit
Poste radio d'appoint bien pratique. Rien à redire. La lecture mp3 très appréciée.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1048 CD Soundmachine
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