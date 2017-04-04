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  • Brilliance Pantalla LCD Curved UltraWide
    Amplia, elegante y curva
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Descatalogado

BrilliancePantalla LCD Curved UltraWide

BDM3490UC/00

4.5
| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Amplia, elegante y curva
La curva sutil de la pantalla Philips Brilliance Curved UltraWide te coloca en el centro de tu escritorio para una experiencia realmente envolvente, como nunca antes.
Ver todos los beneficios

Inspirado en el mundo que nos rodea

Amplia, elegante y curva

  • 34 pulg. / 86,7 cm

  • WQHD (3440 x 1440)

Diseño de pantalla curvo para una experiencia más envolvente

Diseño de pantalla curvo para una experiencia más envolvente

Los monitores de sobremesa ofrecen una experiencia de usuario personal, que se adapta a los diseños curvos. La pantalla curva proporciona un agradable pero sutil efecto envolvente, para que tú seas el único centro de atención en el escritorio.

Cristal de borde a borde y borde estrecho para una apariencia perfecta

Cristal de borde a borde y borde estrecho para una apariencia perfecta

Las nuevas pantallas Philips tienen bordes ultraestrechos que permiten reducir al mínimo las distracciones y maximizar el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el borde ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.

Imágenes CrystalClear ultrapanorámicas con 3440 x 1440 píxeles QHD

Imágenes CrystalClear ultrapanorámicas con 3440 x 1440 píxeles QHD

Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes CrystalClear ultrapanorámicas con 3440 x 1440 píxeles Quad HD. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de alta densidad y ángulos de visualización amplios de 178/178, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. El formato ultrapanorámico 21:9 te permite ser más productivo y disponer de más espacio para realizar comparaciones o configurar las columnas de tus hojas de cálculo para que sean más visibles. Tanto si eres un profesional exigente que necesita información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, como si eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te ofrecen imágenes CrystalClear.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

04/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent Monitor

More than happy with this monitor, would recommend to anyone.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display

18/12/2016

Danmark

Danmark

Comprador verificado

Super skærm

Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display

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Esta reseña se realizó para Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display

18/05/2017

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Edler Monitor aber nicht ganz perfekt

Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor

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Avisos legales

  1. Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm

  2. Esta pantalla de Philips tiene la certificación MHL. No obstante, en caso de que tu dispositivo MHL no se conecte o funcione correctamente, consulta las preguntas más frecuentes de tu dispositivo MHL o directamente al proveedor. Puede que la política del fabricante de tu dispositivo requiera que compres un cable o adaptador MHL específico de su marca para que funcione

  3. Requiere dispositivo móvil opcional con certificación MHL y cable MHL (no incluidos). Consulta la compatibilidad al proveedor de tu dispositivo MHL.

  4. El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la función de carga MHL

  5. Para obtener una lista completa de productos compatibles con MHL consulta www.mhlconsortiun.org

  6. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse