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Descatalogado
34 pulg. / 86,7 cm
WQHD (3440 x 1440)
Los monitores de sobremesa ofrecen una experiencia de usuario personal, que se adapta a los diseños curvos. La pantalla curva proporciona un agradable pero sutil efecto envolvente, para que tú seas el único centro de atención en el escritorio.
Las nuevas pantallas Philips tienen bordes ultraestrechos que permiten reducir al mínimo las distracciones y maximizar el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el borde ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.
Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes CrystalClear ultrapanorámicas con 3440 x 1440 píxeles Quad HD. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de alta densidad y ángulos de visualización amplios de 178/178, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. El formato ultrapanorámico 21:9 te permite ser más productivo y disponer de más espacio para realizar comparaciones o configurar las columnas de tus hojas de cálculo para que sean más visibles. Tanto si eres un profesional exigente que necesita información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, como si eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te ofrecen imágenes CrystalClear.
4.5
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
RichardT
04/04/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent Monitor
More than happy with this monitor, would recommend to anyone.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Lynhart
18/12/2016
Danmark
Comprador verificado
Super skærm
Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
Heimkinofreund
18/05/2017
Deutschland
Comprador verificado
Edler Monitor aber nicht ganz perfekt
Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm
Esta pantalla de Philips tiene la certificación MHL. No obstante, en caso de que tu dispositivo MHL no se conecte o funcione correctamente, consulta las preguntas más frecuentes de tu dispositivo MHL o directamente al proveedor. Puede que la política del fabricante de tu dispositivo requiera que compres un cable o adaptador MHL específico de su marca para que funcione
Requiere dispositivo móvil opcional con certificación MHL y cable MHL (no incluidos). Consulta la compatibilidad al proveedor de tu dispositivo MHL.
El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la función de carga MHL
Para obtener una lista completa de productos compatibles con MHL consulta www.mhlconsortiun.org
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse