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Afeitadoras Corporales
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Bodygroom Series 5000 Recortador corporal e íntimo impermeable
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BG5020/13
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Data Act Document
Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Todas (10)
¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
Tengo alergia al níquel. ¿Puedo utilizar este aparato?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
Bodygroom Series 3000 & 5000Peine-guía para el cuerpo de 5 mm
Bodygroom series 3000 & 5000Peine-guía para el cuerpo de 7 mm
Bodygroom series 3000/5000Accesorio para afeitar la espalda
Cabezal de afeitado de recambio
ShaversCepillo de limpieza
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
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