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  • Secado rápido sin daños por calor**
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5000 SeriesSecador

BHD510/03

4.6
| (866) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Secado rápido sin daños por calor**
La tecnología ThermoShield te ofrece la protección definitiva frente a daños por calor, ya que controla activamente la temperatura del aire del secador hasta un nivel óptimo.
Ver todos los beneficios

con tecnología ThermoShield

Secado rápido sin daños por calor**

  • 2300 W

  • Tecnología ThermoShield

  • Con cuidado iónico 4 veces mayor*

  • 3 ajustes calor, 2 posiciones velocidad

Tecnología ThermoShield para una protección definitiva frente al calor

Tecnología ThermoShield para una protección definitiva frente al calor

El sensor de detección de sobrecalentamiento optimiza y controla activamente la temperatura del aire, protegiendo el cabello frente a los daños** causados por el sobrecalentamiento. Disfruta de una experiencia de secado sin estrés con la tecnología ThermoShield.

Secado 20 %*** más rápido con un potente flujo de aire de 2300 W.

Secado 20 %*** más rápido con un potente flujo de aire de 2300 W.

Un flujo de aire más potente de 2300 W hace que el secado sea un 20 %** más rápido, al tiempo que sigue protegiendo el cabello.

Un potente motor crea velocidades de aire de hasta 110 km/h****

Un potente motor crea velocidades de aire de hasta 110 km/h****

El motor de alto rendimiento de este secador se ha desarrollado para el mercado profesional. Genera una velocidad de aire de hasta 110 km/h****, para un secado rápido y un estilo impresionante.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

866

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

27/06/2025

España

España

PERFECTO

Ligero, bonito y funcional. cumple perfectamente con lo prometido, seca antes y mi pelo se ve menos dañado. La verdad estoy contenta con la compra. Ahora a ver lo que dura...

Ventajas

Ligereza y secado rápido y sin daño

Contras

Mas ruido del que prometia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/20 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/20 Secador

28/12/2021

España

España

Fantástico

He comprado para Navidad el secador Philips 5000 y sus funciones son fantásticas porque tiene opción de aire caliente y frio y 3 posiciones para el calor y 2 para la velocidad viene también con sus accesorios y es ahorro de energía con su sistema ionico , tema de precio está muy bien para la calidad tan buena del producto y lo bueno es que cuida bastante el cuero cabelludo por su rapidez de secado , lo recomiendo mucho ! Un saludo

Ventajas

Sus resultados

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/00 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD530/00 Secador

09/09/2021

España

España

El producto es fantastico

Me ha encantado, no hace daño al pelo en su secado, su cuidado ionico se nota. Sus ajustes de calor son geniales. y su velocidad es perfecta, me ha encantado probar el producto y descubrir que simplemente es PERFECTO!

Ventajas

todo, me encanta

Contras

no he encontrado fallo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD512/00 Secador

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Esta reseña se realizó para 5000 Series BHD512/00 Secador

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Avisos legales

  1. en comparación con BHD350 en el ajuste superior

  2. Ajuste ThermoShield

  3. *en comparación con un secador básico

  4. * *Probado en el laboratorio de Philips con la boquilla en el ajuste superior