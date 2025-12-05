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Epilator Series 2000Depiladora con cable

BRE227/00

4.5
| (136) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Suave y cuidadosa
Experimenta una depilación duradera y cuidadosa con la piel y disfruta de suavidad durante un máximo de 28 días. Sabemos que la depilación puede dar miedo, ¡pero es menos dolorosa con el uso regular!*
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Cuidadosa contigo y con tu piel

Suave y cuidadosa

  • Para piernas y cuerpo

  • Con adaptador de masaje

Hasta 4 semanas de suavidad

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Disfruta de una sensación de suavidad en la piel que no se acaba nunca. Este dispositivo te libera de la depilación durante hasta 4 semanas.

Depilación fácil con pinzas

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Disfruta de resultados suaves en nada de tiempo con esta práctica depiladora. Depila los vellos tan cortos como la cera sin tener que acudir al salón de belleza ni ponerlo todo perdido. Garantizado.

Suavidad sostenible

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Una compra única con embalaje de papel, sin pilas y un mango fabricado con un 50 % de materiales reciclados: impacto medioambiental mínimo.

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Opiniones

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4.5

de 4

136

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

05/12/2025

España

España

Depilación efectiva

La Epilator 2000 es un apartado de depilación efectivo ya que arranca el pelo de raíz por lo que la depilación dura mas tiempo que depilándote con cuchilla, su diseño es atractivo y es muy cómoda de utilizar ya que su tamaño es pequeño. Me está gustando mucho como me deja de suave la piel sin vello.

Ventajas

La duración de la depilación ya que arranca el vello de raiz

Contras

No tiene la misma duración que la depilación láser

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable

Sí, recomiendo este producto

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27/11/2025

España

España

Depilación suave y duradera

Después de estar unas semanas utilizando la depiladora, me pareció que la depiladora aporta una buena depilación dejando la piel suave tras su uso dado que arranca de raíz esos pelos que están saliendo y que con mi anterior depiladora no lograba arrancar. Los inconvenientes: Por el momento no veo ninguno porq estoy muy contenta con su uso. Recomiendo mucho su compra.

Ventajas

Arranca de manera suave el vello más fino.

Contras

Nada

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23/11/2025

España

España

Depiladora de 10

Si buscas una depilatoria con cable cómoda y fácil de usar, esta es la tuya, apurado al máximo y poco dolor. Muy recomendable

Ventajas

Facilidad uso, color

Contras

Cable

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