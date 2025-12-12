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  • Suave y cuidadosa
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Epilator Series 4000Depiladora con cable

BRE247/00

4.6
| (101) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Suave y cuidadosa
Experimenta una depilación duradera y cuidadosa con la piel y disfruta de suavidad durante un máximo de 28 días. Sabemos que la depilación puede dar miedo, ¡pero es menos dolorosa con el uso regular!*
Ver todos los beneficios

Cuidadosa contigo y con tu piel

Suave y cuidadosa

  • Para el cuerpo y las zonas sensibles

  • Con luz LED

  • +4 accesorios

  • Depila, afeita y exfolia

Hasta 4 semanas de suavidad

Hasta 4 semanas de suavidad

Disfruta de una sensación de suavidad en la piel que no se acaba nunca. Este dispositivo te libera de la depilación durante hasta 4 semanas.

Depilación fácil con pinzas

Depilación fácil con pinzas

Disfruta de resultados suaves en nada de tiempo con esta práctica depiladora. Depila los vellos tan cortos como la cera sin tener que acudir al salón de belleza ni ponerlo todo perdido. Garantizado.

Suavidad sostenible

Suavidad sostenible

Una compra única con embalaje de papel, sin pilas y un mango fabricado con un 50 % de materiales reciclados: impacto medioambiental mínimo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

101

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

2

12/12/2025

España

España

Ligera y de fácil uso

Es fácil de usar, no duele y deja buen acabado. Cumple perfectamente su función.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable

02/12/2025

España

España

INCREÍBLE

No puedo estar mas contenta e impresionada con la depiladora, fácil de manejar y limpiar y lo mas mas importante el vello tarda semanas en salir. Sim duda alguna quede impresionada ya que no tengo que estar cada dos por tres depilando el vello. Con esta nueva depiladora te olvidas de ello en mucho tiempo.

Ventajas

Lo que tarda en salir el vello

Contras

El ruido que hace

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable

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23/11/2025

España

España

La mejor depiladora del mercado

Me gusta el apurado máximo que deja esta máquina y sus múltiples cabezales que dejan mi cuerpo perfecto.

Ventajas

Cabezales

Contras

Cableado

Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable

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