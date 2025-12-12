Me parece una depiladora perfecta para personas que se inician por lo sencilla que es y porque tiene todo lo necesario para poder depilarse y recortar varias partes del cuerpo. Una depiladora con cable que incorpora una luz Led que permite ver cualquier pelo que tengamos, una cosa muy útil porque se ven muy bien. Me ha gustado mucho el color que tiene lila clarito me parece muy femenino y diferente a las convencionales. La parte del mango es reciclada con lo que me hace pensar en el medio ambiente también. No pesa nada, al irla moviendo por las zonas es algo que se agradece porque no te cansa la muñeca. Los diferentes accesorios que tiene permite no solo recortar sino también afeitar si quieres el pelo más corto o si prefieres hacerlo desaparecer depilarlo. Viene también con un accesorio de dos tamaños para que puedas recortar y afeitar esas zonas más pequeñas como son la zona del bikini sin que sufra la piel que no tiene bello. Los cabezales se quitan con mucha facilidad. El masaje que te hace al depilarte es muy suave con lo que notas menos la depilación y la piel sufre menos. Incorpora dos potencias una que para mi gusto ya es rápida y otra que es todavía más rápida. Viene además con un cepillo para poder limpiar los cabezales y una bolsita para guardarla, para mi gusto la bolsita la veo algo endeblucha, es lo que no me ha gustado.