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Para el cuerpo y las zonas sensibles
Con luz LED
+4 accesorios
Depila, afeita y exfolia
Disfruta de una sensación de suavidad en la piel que no se acaba nunca. Este dispositivo te libera de la depilación durante hasta 4 semanas.
Disfruta de resultados suaves en nada de tiempo con esta práctica depiladora. Depila los vellos tan cortos como la cera sin tener que acudir al salón de belleza ni ponerlo todo perdido. Garantizado.
Una compra única con embalaje de papel, sin pilas y un mango fabricado con un 50 % de materiales reciclados: impacto medioambiental mínimo.
4.6
de 4
101
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
LunaBriz.
12/12/2025
España
Parte de la promoción
Ligera y de fácil uso
Es fácil de usar, no duele y deja buen acabado. Cumple perfectamente su función.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Hansen34
02/12/2025
España
Parte de la promoción
INCREÍBLE
No puedo estar mas contenta e impresionada con la depiladora, fácil de manejar y limpiar y lo mas mas importante el vello tarda semanas en salir. Sim duda alguna quede impresionada ya que no tengo que estar cada dos por tres depilando el vello. Con esta nueva depiladora te olvidas de ello en mucho tiempo.
Ventajas
Lo que tarda en salir el vello
Contras
El ruido que hace
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Ishis22
23/11/2025
España
Parte de la promoción
La mejor depiladora del mercado
Me gusta el apurado máximo que deja esta máquina y sus múltiples cabezales que dejan mi cuerpo perfecto.
Ventajas
Cabezales
Contras
Cableado
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
El 87 % está de acuerdo, iHUT Netherlands, n=28, 2024.